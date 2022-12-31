https://ria.ru/20221231/dnr-1842668016.html

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 31.12.2022

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

Украинские войска в субботу вечером обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T20:42

2022-12-31T20:42

2022-12-31T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, обстрелы зафиксированы в период с 19.05 по 19.12, было выпущено в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров и 3 снаряда калибром 152 миллиметров. Кроме того, согласно ведомству, зафиксированы обстрелы в направлении Червоногвардейского и Кировского районов Макеевки (в 19.10 и 20.05 выпущено 9 снарядов калибром 155 миллиметров). В 20.05 зафиксирован обстрел в направлении Ясиноватой (выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров), отметили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато