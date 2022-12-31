https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842630891.html

Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации

Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022

Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с силовыми ведомствами обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:54

2022-12-31T14:54

2022-12-31T14:58

экономика

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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правительство рф

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с силовыми ведомствами обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации, оптимизировав ограничения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардией обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их полетами, оптимизировав при этом административные, технические и иные ограничения, препятствующие развитию беспилотной авиации гражданского назначения", - говорится в сообщении. Срок исполнения - до 15 апреля 2023 года, далее предоставлять доклад один раз в полгода.

https://ria.ru/20221231/aviatsiya-1842623091.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), правительство рф