https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842630891.html
Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации
Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с силовыми ведомствами обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:54
2022-12-31T14:54
2022-12-31T14:58
экономика
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
правительство рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с силовыми ведомствами обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации, оптимизировав ограничения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардией обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их полетами, оптимизировав при этом административные, технические и иные ограничения, препятствующие развитию беспилотной авиации гражданского назначения", - говорится в сообщении. Срок исполнения - до 15 апреля 2023 года, далее предоставлять доклад один раз в полгода.
https://ria.ru/20221231/aviatsiya-1842623091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Правительство РФ
14:54 31.12.2022 (обновлено: 14:58 31.12.2022)
Путин поручил обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации
Путин поручил правительству обеспечить информбезопасность в сфере беспилотной авиации