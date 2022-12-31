https://ria.ru/20221231/benedikt-1842620594.html

Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ

Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ - РИА Новости, 31.12.2022

Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ

Папа Римский Бенедикт XVI, занимавший Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года, всегда был открыт развитию отношений с представителями... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:48

2022-12-31T13:48

2022-12-31T16:04

религия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

россия

ватикан

московский патриархат

дмитрий медведев

русская православная церковь

умер бенедикт xvi

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ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Бенедикт XVI, занимавший Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года, всегда был открыт развитию отношений с представителями других христианских церквей, в том числе, Русской православной церкви, заявил РИА Новости архиепископ Антонио Меннини, который в 2009 году стал первым апостольским нунцием (послом Ватикана) в РФ. В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. "Для Бенедикта XVI было характерно весьма позитивное видение России. Конечно, он был всегда открыт экуменическим отношениям в целом и отношениям с Московским патриархатом в частности. Это был человек, воодушевленный перспективами экуменизма в попытке установить атмосферу братства и дружбы. И это удалось сделать", - заявил Меннини. По его словам, папа Ратцингер "также положительно смотрел на развитие отношений со светскими властями России, с президентом РФ". В этой связи архиепископ напомнил, что в декабре 2009 года президент Дмитрий Медведев совершил визит в Ватикан, в ходе которого состоялась его содержательная встреча с Бенедиктом XVI. После этой встречи Россия и Ватикан обменялись нотами об установлении полноценных дипломатических отношений на уровне посольств, а сам Меннини вскоре был назначен нунцием в РФ. Говоря о фигуре усопшего понтифика, архиепископ подчеркнул, что на протяжении всей своей долгой жизни Ратцингер, будучи крупным теологом, совмещал в себе высокую духовность и острый ум. "Ему удавалось соединить духовное измерение, сердце с богословскими и философскими изысканиями. Чтобы ощутить это, достаточно познакомиться с его наполненными глубоким смыслом философскими проповедями", - подчеркнул Меннини. Собеседник РИА Новости также отметил, что вопреки сложившемуся мнению о некой отстраненности и холодности немецкого понтифика, Ратцингер был симпатичным и добрым человеком. "Да, вел он себя достаточно сдержанно, это было в его характере. Но о нем никак нельзя было сказать, что он строптив и сторонится людей. Те, кто знали его ближе, понимали, что это совсем не так", - указал Меннини. Архиепископ также напомнил, что Ратцингер был известен своей любовью к животным, особенно к кошкам и собакам. "Как-то женщина, жившая в одном доме с кардиналом на римской площади Читта Леонина, рассказала мне, как однажды встретилась с ним у лифта. Синьора была глубоко опечалена, потому что накануне у нее умерла любимая собака. Заметив это, Ратцингер поинтересовался, в чем дело. Узнав о горе соседки, видный богослов улыбнулся и сказал: "Не печальтесь, вы еще встретитесь с ней. На небесах". Бенедикт XVI был 265-м папой Римским и седьмым немецким понтификом. В историю современной церкви он войдет, прежде всего, как первый папа Римский, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После своего отречения он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html

https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html

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бенедикт xvi (йозеф ратцингер), россия, ватикан, московский патриархат, дмитрий медведев, русская православная церковь, умер бенедикт xvi