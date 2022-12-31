https://ria.ru/20221231/benedikt-1842620594.html
Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ
Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ - РИА Новости, 31.12.2022
Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ
Папа Римский Бенедикт XVI, занимавший Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года, всегда был открыт развитию отношений с представителями... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:48
2022-12-31T13:48
2022-12-31T16:04
религия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
россия
ватикан
московский патриархат
дмитрий медведев
русская православная церковь
умер бенедикт xvi
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ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Бенедикт XVI, занимавший Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года, всегда был открыт развитию отношений с представителями других христианских церквей, в том числе, Русской православной церкви, заявил РИА Новости архиепископ Антонио Меннини, который в 2009 году стал первым апостольским нунцием (послом Ватикана) в РФ. В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. "Для Бенедикта XVI было характерно весьма позитивное видение России. Конечно, он был всегда открыт экуменическим отношениям в целом и отношениям с Московским патриархатом в частности. Это был человек, воодушевленный перспективами экуменизма в попытке установить атмосферу братства и дружбы. И это удалось сделать", - заявил Меннини. По его словам, папа Ратцингер "также положительно смотрел на развитие отношений со светскими властями России, с президентом РФ". В этой связи архиепископ напомнил, что в декабре 2009 года президент Дмитрий Медведев совершил визит в Ватикан, в ходе которого состоялась его содержательная встреча с Бенедиктом XVI. После этой встречи Россия и Ватикан обменялись нотами об установлении полноценных дипломатических отношений на уровне посольств, а сам Меннини вскоре был назначен нунцием в РФ. Говоря о фигуре усопшего понтифика, архиепископ подчеркнул, что на протяжении всей своей долгой жизни Ратцингер, будучи крупным теологом, совмещал в себе высокую духовность и острый ум. "Ему удавалось соединить духовное измерение, сердце с богословскими и философскими изысканиями. Чтобы ощутить это, достаточно познакомиться с его наполненными глубоким смыслом философскими проповедями", - подчеркнул Меннини. Собеседник РИА Новости также отметил, что вопреки сложившемуся мнению о некой отстраненности и холодности немецкого понтифика, Ратцингер был симпатичным и добрым человеком. "Да, вел он себя достаточно сдержанно, это было в его характере. Но о нем никак нельзя было сказать, что он строптив и сторонится людей. Те, кто знали его ближе, понимали, что это совсем не так", - указал Меннини. Архиепископ также напомнил, что Ратцингер был известен своей любовью к животным, особенно к кошкам и собакам. "Как-то женщина, жившая в одном доме с кардиналом на римской площади Читта Леонина, рассказала мне, как однажды встретилась с ним у лифта. Синьора была глубоко опечалена, потому что накануне у нее умерла любимая собака. Заметив это, Ратцингер поинтересовался, в чем дело. Узнав о горе соседки, видный богослов улыбнулся и сказал: "Не печальтесь, вы еще встретитесь с ней. На небесах". Бенедикт XVI был 265-м папой Римским и седьмым немецким понтификом. В историю современной церкви он войдет, прежде всего, как первый папа Римский, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После своего отречения он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.
https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html
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бенедикт xvi (йозеф ратцингер), россия, ватикан, московский патриархат, дмитрий медведев, русская православная церковь, умер бенедикт xvi
Религия, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Россия, Ватикан, Московский Патриархат, Дмитрий Медведев, Русская православная церковь, Умер Бенедикт XVI
13:48 31.12.2022 (обновлено: 16:04 31.12.2022)
Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на отношения с РПЦ
Экс-посол Ватикана: Бенедикт XVI позитивно смотрел на развитие отношений с Россией и РПЦ
ВАТИКАН, 31 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Бенедикт XVI, занимавший Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года, всегда был открыт развитию отношений с представителями других христианских церквей, в том числе, Русской православной церкви, заявил РИА Новости архиепископ Антонио Меннини, который в 2009 году стал первым апостольским нунцием (послом Ватикана) в РФ.
В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания.
"Для Бенедикта XVI было характерно весьма позитивное видение России. Конечно, он был всегда открыт экуменическим отношениям в целом и отношениям с Московским патриархатом
в частности. Это был человек, воодушевленный перспективами экуменизма в попытке установить атмосферу братства и дружбы. И это удалось сделать", - заявил Меннини.
По его словам, папа Ратцингер "также положительно смотрел на развитие отношений со светскими властями России, с президентом РФ". В этой связи архиепископ напомнил, что в декабре 2009 года президент Дмитрий Медведев
совершил визит в Ватикан, в ходе которого состоялась его содержательная встреча с Бенедиктом XVI. После этой встречи Россия и Ватикан обменялись нотами об установлении полноценных дипломатических отношений на уровне посольств, а сам Меннини вскоре был назначен нунцием в РФ.
Говоря о фигуре усопшего понтифика, архиепископ подчеркнул, что на протяжении всей своей долгой жизни Ратцингер, будучи крупным теологом, совмещал в себе высокую духовность и острый ум. "Ему удавалось соединить духовное измерение, сердце с богословскими и философскими изысканиями. Чтобы ощутить это, достаточно познакомиться с его наполненными глубоким смыслом философскими проповедями", - подчеркнул Меннини.
Собеседник РИА Новости также отметил, что вопреки сложившемуся мнению о некой отстраненности и холодности немецкого понтифика, Ратцингер был симпатичным и добрым человеком. "Да, вел он себя достаточно сдержанно, это было в его характере. Но о нем никак нельзя было сказать, что он строптив и сторонится людей. Те, кто знали его ближе, понимали, что это совсем не так", - указал Меннини.
Архиепископ также напомнил, что Ратцингер был известен своей любовью к животным, особенно к кошкам и собакам. "Как-то женщина, жившая в одном доме с кардиналом на римской площади Читта Леонина, рассказала мне, как однажды встретилась с ним у лифта. Синьора была глубоко опечалена, потому что накануне у нее умерла любимая собака. Заметив это, Ратцингер поинтересовался, в чем дело. Узнав о горе соседки, видный богослов улыбнулся и сказал: "Не печальтесь, вы еще встретитесь с ней. На небесах".
Бенедикт XVI был 265-м папой Римским и седьмым немецким понтификом. В историю современной церкви он войдет, прежде всего, как первый папа Римский, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После своего отречения он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.