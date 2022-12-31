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Биография почетного папы римского Бенедикта XVI

Биография почетного папы римского Бенедикта XVI - РИА Новости, 31.12.2022

Биография почетного папы римского Бенедикта XVI

Почетный папа римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер, Joseph Alois Ratzinger) умер 31 декабря на 96-м году жизни. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:38

2022-12-31T12:38

2022-12-31T16:04

справки

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

папа римский

ватикан

германия

национал-социалистическая немецкая рабочая партия

римско-католическая церковь

религия

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Почетный папа римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер, Joseph Alois Ratzinger) умер 31 декабря на 96-м году жизни.Понтифик на покое родился 16 апреля 1927 года в селении Марктль-ам-Инн в Баварии (Германия) в семье комиссара жандармерии.В 1939 году поступил в Мюнхенскую семинарию, в 1941 году он был вынужден вступить в гитлерюгенд – молодежную организацию Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В 1943 году был призван в подразделение вспомогательного персонала ПВО Германии, с 1944 года служил в Австрийском легионе. Участия в боевых действиях не принимал.В 1945 году дезертировал из вермахта при приближении армии союзников, однако был опознан как солдат и провел несколько месяцев в лагере для военнопленных.В 1946-1951 годах изучал философию и теологию в Высшей школе философии и богословия во Фрайзинге и в Мюнхенском университете.29 июня 1951 года Йозеф Ратцингер получил священнический сан. Рукоположение совершил в соборе Фрайзинга кардинал Михаэль Фаульхабер – архиепископ Мюнхена и Фрайзинга. В 1953 году защитил диссертацию по богословию в Мюнхенском университете на тему "Народ и дом Божий в экклезиологии Августина". Вторую диссертацию он посвятил богословию истории у Святого Бонавентуры (1957).В мае 1957 года, получив квалификацию профессора, возглавил кафедру фундаментальной теологии в Мюнхенском университете. В декабре 1957 года – кафедру догматического и фундаментального богословия в Высшем институте теологии и философии во Фрайзинге.В 1959-1969 годах – профессор кафедры основ богословия Боннского университета.Преподавал также в университете Мюнстера (1963-1966), в Тюбингенском университете (1966-1969). В 1969 году перешел в Регенсбургский университет, где позже стал вице-президентом (1976-1977).В 1962-1965 годах в качестве советника-теолога при кардинале Йозефе Фрингусе участвовал в работе II Ватиканского Собора.В 1972 году Йозеф Ратцингер вместе с Хансом Урсом фон Бальтазаром, Анри де Любаком и другими основал католический журнал Communio ("Причастие"), посвященный вопросам богословия и культуры.24 марта 1977 года Ратцингер был поставлен архиепископом Мюнхенским и Фрайзингским. 28 мая 1977 года рукоположен во епископы. 27 июня 1977 года папа Павел VI возвел Йозефа Ратцингера в степень кардинала.25 ноября 1981 года Ратцингер стал префектом Конгрегации по делам вероучения и председателем Папской библейской комиссии и Международной теологической комиссии.15 февраля 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.В 1998 году был избран вице-деканом Коллегии кардиналов, в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.Выступал главным советником по богословским вопросам папы Римского Иоанна Павла II; являлся членом комиссии Ecclesia Dei (объединяет духовенство, не принявшее литургических реформ II Ватиканского собора, но оставшееся в подчинении папскому престолу) и фактически главным богословом Ватикана. Его позиция по ряду богословских и общегражданских вопросов стала официальной позицией Ватикана.После смерти 2 апреля 2005 года папы Римского Иоанна Павла II 19 апреля был избран Папой Римским и принял имя Бенедикта XVI.7 мая 2005 года Папа Римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии. 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI во время консистории по канонизации мучеников Отранто сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии в связи с преклонным возрастом. 28 февраля 2013 года Папа Римский Бенедикт XVI завершил свое служение и переехал из Ватикана в папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом. 2 мая 2013 года Бенедикт XVI вернулся в Ватикан. Проживал в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра.После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания Римским Папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).Бенедикт XVI свободно говорил на немецком, итальянском, латинском, английском и испанском языках. Знал древнегреческий язык и иврит.Автор многочисленных трудов, один из которых – "Введение в христианство" – стал международным бестселлером. За время своего понтификата Бенедикт XVI написал три энциклики: Deus caritas est ("Бог есть любовь", 2005), Spe salvi ("Спасенные надеждой", 2007) и Caritas in Veritate ("Милосердие в истине", 2009). Последняя из его творческих работ – трехтомник под названием "Иисус из Назарета" (2007-2012). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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