17:39 31.12.2022 (обновлено: 22:40 31.12.2022)
В США забили тревогу из-за новой угрозы национальной безопасности
Federalist: состояние здоровья Джо Байдена угрожает национальной безопасности США
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Постоянные ляпы президента Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со его здоровьем, что ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов, написала обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist.
"Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", — отметила она.
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Журналист охарактеризовала главу Белого дома как "машину по производству ляпов", при этом она подчеркнула, что он подвергает страну риску практически каждый раз, когда открывает рот.
Бойд также обратила внимание, что оговорки, которые допускает президент во время своих выступлений, настолько курьезны, что становятся трендами в TikTok.
Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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