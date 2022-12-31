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В США забили тревогу из-за новой угрозы национальной безопасности - РИА Новости, 31.12.2022
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https://ria.ru/20221231/bayden-1842654459.html
В США забили тревогу из-за новой угрозы национальной безопасности
В США забили тревогу из-за новой угрозы национальной безопасности - РИА Новости, 31.12.2022
В США забили тревогу из-за новой угрозы национальной безопасности
Постоянные ляпы президента Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со его здоровьем, что ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов, написала... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:39
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в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Постоянные ляпы президента Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со его здоровьем, что ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов, написала обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist."Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", — отметила она.Журналист охарактеризовала главу Белого дома как "машину по производству ляпов", при этом она подчеркнула, что он подвергает страну риску практически каждый раз, когда открывает рот.Бойд также обратила внимание, что оговорки, которые допускает президент во время своих выступлений, настолько курьезны, что становятся трендами в TikTok.Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
17:39 31.12.2022 (обновлено: 22:40 31.12.2022)
 
В США забили тревогу из-за новой угрозы национальной безопасности

Federalist: состояние здоровья Джо Байдена угрожает национальной безопасности США

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Постоянные ляпы президента Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со его здоровьем, что ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов, написала обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist.
"Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии", — отметила она.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
29 декабря 2022, 21:42
Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности
Журналист охарактеризовала главу Белого дома как "машину по производству ляпов", при этом она подчеркнула, что он подвергает страну риску практически каждый раз, когда открывает рот.
Бойд также обратила внимание, что оговорки, которые допускает президент во время своих выступлений, настолько курьезны, что становятся трендами в TikTok.
Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 05:19
Названы восемь крупнейших промахов Байдена в 2022 году
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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