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Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022
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Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации
Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, следует из поручения... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:06
2022-12-31T15:43
экономика
владимир путин
международная организация гражданской авиации
россия
андрей белоусов
правительство рф
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, следует из поручения на сайте Кремля."Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем в целях подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решению задач, связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения, развитием инфраструктуры, необходимой для эксплуатации таких систем, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России", — говорится в документе.Глава государства поручил назначить председателем этой комиссии первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. Срок исполнения поручения установлен до 15 февраля 2023 года."Создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиационных систем, в том числе путем: определения категорий зон воздушного пространства в зависимости от уровня его доступности для выполнения полетов беспилотных воздушных судов; определения параметров использования и характеристик беспилотных воздушных судов, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для автоматического предотвращения столкновений", — говорится в тексте.Путин также поручил создать благоприятные условия для развития рынка беспилотников путем выделения частотных диапазонов для создания единой инфраструктуры по управлению беспилотными авиационными системами и контроля за их эксплуатацией с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации.Срок исполнения установлен до 15 апреля 2023 года, далее доклад будет необходимо предоставлять один раз в полгода.Президент также рекомендовал Центробанку совместно с минфином и минтрансом создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, занимающихся их эксплуатацией, до 1 июля 2023 года."Предусмотреть в стратегии, названной в подпункте "б" настоящего пункта, мероприятия, направленные: на развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий, повышение уровня локализации производства, компонентов, изделий и средств защиты от противоправного применения таких систем, в том числе в части, касающейся проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", — сообщается в постановлении.Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842350547.html
https://ria.ru/20221130/bespilotniki-1835160143.html
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экономика, владимир путин, международная организация гражданской авиации, россия, андрей белоусов, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Международная организация гражданской авиации, Россия, Андрей Белоусов, Правительство РФ
14:06 31.12.2022 (обновлено: 15:43 31.12.2022)
 
Путин дал поручения по развитию беспилотной авиации

Путин поручил правительству создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, следует из поручения на сайте Кремля.
"Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем в целях подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решению задач, связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения, развитием инфраструктуры, необходимой для эксплуатации таких систем, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России", — говорится в документе.
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Глава государства поручил назначить председателем этой комиссии первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.
Срок исполнения поручения установлен до 15 февраля 2023 года.
"Создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиационных систем, в том числе путем: определения категорий зон воздушного пространства в зависимости от уровня его доступности для выполнения полетов беспилотных воздушных судов; определения параметров использования и характеристик беспилотных воздушных судов, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для автоматического предотвращения столкновений", — говорится в тексте.
Путин также поручил создать благоприятные условия для развития рынка беспилотников путем выделения частотных диапазонов для создания единой инфраструктуры по управлению беспилотными авиационными системами и контроля за их эксплуатацией с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации.
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Срок исполнения установлен до 15 апреля 2023 года, далее доклад будет необходимо предоставлять один раз в полгода.
Президент также рекомендовал Центробанку совместно с минфином и минтрансом создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, занимающихся их эксплуатацией, до 1 июля 2023 года.
"Предусмотреть в стратегии, названной в подпункте "б" настоящего пункта, мероприятия, направленные: на развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий, повышение уровня локализации производства, компонентов, изделий и средств защиты от противоправного применения таких систем, в том числе в части, касающейся проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", — сообщается в постановлении.
Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.
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