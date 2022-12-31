https://ria.ru/20221231/aeroport-1842599857.html

В московских аэропортах задержали 42 рейса

В московских аэропортах задержали 42 рейса - РИА Новости, 31.12.2022

В московских аэропортах задержали 42 рейса

По меньшей мере 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром из-за непогоды, следует... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:15

2022-12-31T11:15

2022-12-31T11:15

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. По меньшей мере 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 10.51 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 21 рейс задержан и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны и 55 отменены.

https://ria.ru/20221230/aeroflot-1842470802.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), погода, общество