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В московских аэропортах задержали 42 рейса - РИА Новости, 31.12.2022
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В московских аэропортах задержали 42 рейса
В московских аэропортах задержали 42 рейса - РИА Новости, 31.12.2022
В московских аэропортах задержали 42 рейса
По меньшей мере 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром из-за непогоды, следует... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:15
2022-12-31T11:15
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
погода
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. По меньшей мере 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 10.51 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 21 рейс задержан и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны и 55 отменены.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), погода, общество
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Погода, Общество
11:15 31.12.2022
 
В московских аэропортах задержали 42 рейса

В московских аэропортах задержали 42 рейса и отменили 61 из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. По меньшей мере 42 рейса задержаны и 61 отменен в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 10.51 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 21 рейс задержан и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны и 55 отменены.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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