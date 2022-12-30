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Московский зоопарк рассказал о работе в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221230/zoopark-1842419735.html
Московский зоопарк рассказал о работе в новогодние праздники
Московский зоопарк рассказал о работе в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2022
Московский зоопарк рассказал о работе в новогодние праздники
Московский зоопарк в новогодние праздники будет работать без выходных, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:25
2022-12-30T15:25
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туризм
новости - туризм
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московский зоопарк
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский зоопарк в новогодние праздники будет работать без выходных, сообщает пресс-служба учреждения. "31 декабря – сокращенный день: прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 9.00 до 15.00, вход будет работать до 14.00. С 1 января 2023 года время работы – с 9.00 до 17.00, вход – до 16.00", – говорится в пресс-релизе. "Многие наши животные не страшатся холодов, они гуляют в уличных вольерах. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, волки, песцы, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, росомаха и многие другие. Для посетителей доступны все павильоны. Даже в самые суровые холода вы можете заглянуть в гости к приматам, посмотреть на животных Африки, зайти к амфибиям и рептилиям", – уточняется в сообщении. Сообщается, что обитатели павильона "Ластоногие" активны в холода. Зимой с удовольствием выходят на прогулку большие панды Жуи и Диндин. С приходом холодов менее активным стал любимец публики манул Тимофей. Он выходит преимущественно по ночам.
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туризм, новости - туризм, туристы, московский зоопарк, куда поехать в выходные, куда сходить
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Московский зоопарк, куда поехать в выходные, куда сходить
15:25 30.12.2022
 
Московский зоопарк рассказал о работе в новогодние праздники

Московский зоопарк в новогодние праздники будет работать без выходных

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский зоопарк в новогодние праздники будет работать без выходных, сообщает пресс-служба учреждения.
"31 декабря – сокращенный день: прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 9.00 до 15.00, вход будет работать до 14.00. С 1 января 2023 года время работы – с 9.00 до 17.00, вход – до 16.00", – говорится в пресс-релизе.
"Многие наши животные не страшатся холодов, они гуляют в уличных вольерах. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, волки, песцы, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, росомаха и многие другие. Для посетителей доступны все павильоны. Даже в самые суровые холода вы можете заглянуть в гости к приматам, посмотреть на животных Африки, зайти к амфибиям и рептилиям", – уточняется в сообщении.
Сообщается, что обитатели павильона "Ластоногие" активны в холода. Зимой с удовольствием выходят на прогулку большие панды Жуи и Диндин. С приходом холодов менее активным стал любимец публики манул Тимофей. Он выходит преимущественно по ночам.
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