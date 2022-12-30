https://ria.ru/20221230/zhurnalist-1842560031.html
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову - РИА Новости, 30.12.2022
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову
Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:21
2022-12-30T21:21
2022-12-30T21:21
россия
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95668/98/956689830_0:67:854:547_1920x0_80_0_0_209a1d6da82456bba73ee773c4dfe69e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Отмечается, что звание присвоено за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. Терехов на протяжении многих лет работал в кремлевском пуле.
https://ria.ru/20221223/geremeev-1840893691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95668/98/956689830_19:0:836:613_1920x0_80_0_0_44220b8161b22c839034e7681285e685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, журналистика
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России замгендиректора "Интерфакса" Терехову