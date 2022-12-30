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Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову - РИА Новости, 30.12.2022
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову
Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:21
2022-12-30T21:21
россия
журналистика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Отмечается, что звание присвоено за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. Терехов на протяжении многих лет работал в кремлевском пуле.
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россия, журналистика
Россия, журналистика
21:21 30.12.2022
 
Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову

Путин присвоил звание заслуженного журналиста России замгендиректора "Интерфакса" Терехову

© РИА Новости / Сергей СубботинВячеслав Терехов
Вячеслав Терехов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Отмечается, что звание присвоено за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.
Терехов на протяжении многих лет работал в кремлевском пуле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 16:26
Путин наградил помощника главы Чечни Геремеева медалью "За отвагу"
 
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