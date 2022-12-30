https://ria.ru/20221230/zhurnalist-1842560031.html

Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову

Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову - РИА Новости, 30.12.2022

Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову

Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:21

2022-12-30T21:21

2022-12-30T21:21

россия

журналистика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеслав Терехов стал заслуженным журналистом РФ, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Отмечается, что звание присвоено за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. Терехов на протяжении многих лет работал в кремлевском пуле.

https://ria.ru/20221223/geremeev-1840893691.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, журналистика