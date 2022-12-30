https://ria.ru/20221230/zhurnalist-1842473823.html

В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним

В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним - РИА Новости, 30.12.2022

В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним

Общение президента РФ Владимира Путина с пулом журналистов с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:34

2022-12-30T14:34

2022-12-30T14:34

политика

здоровье - общество

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общение президента РФ Владимира Путина с пулом журналистов с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие обстоятельства должны быть, чтобы общение Путина с президентским пулом журналистов стало таким же, как до пандемии. По словам представителя Кремля, это все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье главы государства - это вопрос государственной безопасности. "Потому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет. Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220715/revaktsinatsiya-1802677664.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, владимир путин, россия, дмитрий песков