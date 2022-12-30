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В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним - РИА Новости, 30.12.2022
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В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним
В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним - РИА Новости, 30.12.2022
В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним
Общение президента РФ Владимира Путина с пулом журналистов с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:34
2022-12-30T14:34
политика
здоровье - общество
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общение президента РФ Владимира Путина с пулом журналистов с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие обстоятельства должны быть, чтобы общение Путина с президентским пулом журналистов стало таким же, как до пандемии. По словам представителя Кремля, это все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье главы государства - это вопрос государственной безопасности. "Потому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет. Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться", - добавил Песков.
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политика, здоровье - общество, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
14:34 30.12.2022
 
В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним

Песков: общение Путина с журналистами из-за эпидемиологических волн вряд ли будет прежним

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖурналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Общение президента РФ Владимира Путина с пулом журналистов с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие обстоятельства должны быть, чтобы общение Путина с президентским пулом журналистов стало таким же, как до пандемии.
По словам представителя Кремля, это все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье главы государства - это вопрос государственной безопасности.
"Потому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет. Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться", - добавил Песков.
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