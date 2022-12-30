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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/zhitelnitsa-1842525461.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 30.12.2022
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:27
2022-12-30T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
17:27 30.12.2022
 
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница

Мэр Шевченко: мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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