https://ria.ru/20221230/zhitelnitsa-1842525461.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница - РИА Новости, 30.12.2022

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:27

2022-12-30T17:27

2022-12-30T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк