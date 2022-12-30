https://ria.ru/20221230/zhelaniya-1842497377.html

Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"

Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 30.12.2022

Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты семилетней Милены, которая хотела планшет, и двенадцатилетнего Ромы, мечтавшего о ноутбуке, сообщила... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:50

2022-12-30T15:50

2022-12-30T15:50

московская область (подмосковье)

мариуполь

химки

москвариум

андрей воробьев

дед мороз

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты семилетней Милены, которая хотела планшет, и двенадцатилетнего Ромы, мечтавшего о ноутбуке, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "7-летняя Милена написала письмо Деду Морозу в рамках акции "Елка желаний". Она очень хотела планшет… Волонтеры Подмосковья передали от губернатора долгожданный гаджет девочке в Мариуполь… Волонтеры Подмосковья передали также от Андрея Воробьева ноутбук и игровое кресло 12-летнему Роме в Донецк", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья Милены во время боевых действий постоянно находилась в Мариуполе, их дом чудом уцелел, но в результате обстрелов вылетели стекла, были повреждены некоторые предметы, в частности, планшет, который очень любила девочка. Двенадцатилетний Рома 5 августа попал под обстрел, получил множество травм, 1,5 месяца провел в реанимации, перенес 2 операции. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации и заново учится сидеть и ходить. "Мне больше всего нравится математика. Буду делать уроки, а также играть на ноутбуке. До того, как прилетел снаряд, я помогал нашим военным, приносил им воду и еду, показывал, как и куда проехать, провожал и встречал после сражений. Я был у них талисманчиком - солдаты специально проезжали мимо нашего дома на удачу", - приводятся в сообщении слова Ромы. Ранее Воробьев на "Елке желаний" исполнил мечту 12-летней жительницы Химок Ники Хоронжевской - девочка поплавала с дельфинами в "Москвариуме".

https://ria.ru/20221229/elka-1842218412.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), мариуполь, химки, москвариум, андрей воробьев, дед мороз, общество