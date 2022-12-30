https://ria.ru/20221230/zhelaniya-1842497377.html
Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"
Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 30.12.2022
Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты семилетней Милены, которая хотела планшет, и двенадцатилетнего Ромы, мечтавшего о ноутбуке, сообщила... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:50
2022-12-30T15:50
2022-12-30T15:50
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мариуполь
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андрей воробьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты семилетней Милены, которая хотела планшет, и двенадцатилетнего Ромы, мечтавшего о ноутбуке, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "7-летняя Милена написала письмо Деду Морозу в рамках акции "Елка желаний". Она очень хотела планшет… Волонтеры Подмосковья передали от губернатора долгожданный гаджет девочке в Мариуполь… Волонтеры Подмосковья передали также от Андрея Воробьева ноутбук и игровое кресло 12-летнему Роме в Донецк", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья Милены во время боевых действий постоянно находилась в Мариуполе, их дом чудом уцелел, но в результате обстрелов вылетели стекла, были повреждены некоторые предметы, в частности, планшет, который очень любила девочка. Двенадцатилетний Рома 5 августа попал под обстрел, получил множество травм, 1,5 месяца провел в реанимации, перенес 2 операции. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации и заново учится сидеть и ходить. "Мне больше всего нравится математика. Буду делать уроки, а также играть на ноутбуке. До того, как прилетел снаряд, я помогал нашим военным, приносил им воду и еду, показывал, как и куда проехать, провожал и встречал после сражений. Я был у них талисманчиком - солдаты специально проезжали мимо нашего дома на удачу", - приводятся в сообщении слова Ромы. Ранее Воробьев на "Елке желаний" исполнил мечту 12-летней жительницы Химок Ники Хоронжевской - девочка поплавала с дельфинами в "Москвариуме".
https://ria.ru/20221229/elka-1842218412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мариуполь, химки, москвариум, андрей воробьев, дед мороз, общество
Московская область (Подмосковье), Мариуполь, Химки, Москвариум, Андрей Воробьев, Дед Мороз, Общество
Глава Подмосковья исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"
Губернатор Подмосковья Воробьев исполнил мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты семилетней Милены, которая хотела планшет, и двенадцатилетнего Ромы, мечтавшего о ноутбуке, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"7-летняя Милена написала письмо Деду Морозу
в рамках акции "Елка желаний". Она очень хотела планшет… Волонтеры Подмосковья передали от губернатора долгожданный гаджет девочке в Мариуполь
… Волонтеры Подмосковья передали также от Андрея Воробьева ноутбук и игровое кресло 12-летнему Роме в Донецк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья Милены во время боевых действий постоянно находилась в Мариуполе, их дом чудом уцелел, но в результате обстрелов вылетели стекла, были повреждены некоторые предметы, в частности, планшет, который очень любила девочка. Двенадцатилетний Рома 5 августа попал под обстрел, получил множество травм, 1,5 месяца провел в реанимации, перенес 2 операции. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации и заново учится сидеть и ходить.
"Мне больше всего нравится математика. Буду делать уроки, а также играть на ноутбуке. До того, как прилетел снаряд, я помогал нашим военным, приносил им воду и еду, показывал, как и куда проехать, провожал и встречал после сражений. Я был у них талисманчиком - солдаты специально проезжали мимо нашего дома на удачу", - приводятся в сообщении слова Ромы.
Ранее Воробьев на "Елке желаний" исполнил мечту 12-летней жительницы Химок
Ники Хоронжевской - девочка поплавала с дельфинами в "Москвариуме
".