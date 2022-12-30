https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842518140.html
СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена
СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена - РИА Новости, 30.12.2022
СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа Джо Байдена совершить визит в США, пишет заслуженный научный сотрудник по стратегическим... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:55
2022-12-30T16:55
2022-12-30T18:35
в мире
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440937_0:43:2942:1698_1920x0_80_0_0_abc3c7fbe935deb4457580f7da10e077.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа Джо Байдена совершить визит в США, пишет заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс в статье для 19FortyFive.По словам обозревателя, у политика не было выбора, а целью приезда было не укрепление поддержки Киева, а решение внутриполитических проблем. Эксперт считает, что речь Зеленского в конгрессе была нужна, чтобы принять законопроект о государственных расходах, в который также включили финансовую помощь Украине.Решение Байдена привело к тому, что сейчас украинский кризис фактически стал партийным делом, а не вопросом нацбезопасности для Вашингтона. Этот политический театр лишь усугубил партийный раскол в стране, резюмировала Коутс.На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед конгрессом. Политик был в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как американский лидер присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, рассказал, что Кремль с сожалением констатирует, что от политиков не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842507141.html
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440937_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_e57fe8c47a2c38ff0ebec033022ed5da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Киев
16:55 30.12.2022 (обновлено: 18:35 30.12.2022)
СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена
19FortyFive: Зеленский не мог ослушаться приказа Байдена приехать в США
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа Джо Байдена совершить визит в США, пишет заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс в статье для 19FortyFive
.
По словам обозревателя, у политика не было выбора, а целью приезда было не укрепление поддержки Киева, а решение внутриполитических проблем. Эксперт считает, что речь Зеленского в конгрессе была нужна, чтобы принять законопроект о государственных расходах, в который также включили финансовую помощь Украине.
Решение Байдена привело к тому, что сейчас украинский кризис фактически стал партийным делом, а не вопросом нацбезопасности для Вашингтона. Этот политический театр лишь усугубил партийный раскол в стране, резюмировала Коутс.
На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед конгрессом. Политик был в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как американский лидер присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, рассказал, что Кремль с сожалением констатирует, что от политиков не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.