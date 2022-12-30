https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842518140.html

СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена

СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена - РИА Новости, 30.12.2022

СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа Джо Байдена совершить визит в США, пишет заслуженный научный сотрудник по стратегическим... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:55

2022-12-30T16:55

2022-12-30T18:35

в мире

владимир зеленский

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

киев

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог ослушаться приказа Джо Байдена совершить визит в США, пишет заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс в статье для 19FortyFive.По словам обозревателя, у политика не было выбора, а целью приезда было не укрепление поддержки Киева, а решение внутриполитических проблем. Эксперт считает, что речь Зеленского в конгрессе была нужна, чтобы принять законопроект о государственных расходах, в который также включили финансовую помощь Украине.Решение Байдена привело к тому, что сейчас украинский кризис фактически стал партийным делом, а не вопросом нацбезопасности для Вашингтона. Этот политический театр лишь усугубил партийный раскол в стране, резюмировала Коутс.На прошлой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед конгрессом. Политик был в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как американский лидер присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, рассказал, что Кремль с сожалением констатирует, что от политиков не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.

https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842507141.html

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html

украина

киев

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в мире, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев