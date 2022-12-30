https://ria.ru/20221230/zapad-1842505692.html

Запад рушит архитектуру международной безопасности, заявили в СБ Белоруссии

Запад рушит архитектуру международной безопасности, заявили в СБ Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2022

Запад рушит архитектуру международной безопасности, заявили в СБ Белоруссии

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно разрушает архитектуру международной безопасности. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:13

2022-12-30T16:13

2022-12-30T16:14

белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно разрушает архитектуру международной безопасности. "В настоящее время продолжается намеренное разрушение всей архитектуры международной безопасности. Сложившаяся ситуация стала следствием реализуемой десятилетиями Вашингтоном и его союзниками политики преследования своих интересов за счет ущемления прав других стран", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь. По его словам, в целях наращивания военной силы коллективный Запад целенаправленно ведет поэтапный демонтаж существующей системы контроля над вооружениями, игнорирует достигнутый после распада Советского Союза взаимовыгодный баланс интересов в области безопасности на европейском континенте. Как отметил госсекретарь, предпринятые в последнее время западными странами шаги "создали бесконтрольные возможности для Запада начать новую гонку вооружений, целью которой должно стать достижение гарантированного военно-технического превосходства стран НАТО над любым государством мира". "Страны Запада с 2004 года намеренно наращивали военное присутствие у белорусских границ, а с 2020 года фактически перестали ответственно следовать положениям Венского документа ОБСЕ 2011 года и двусторонним соглашениям по дополнительным мерам доверия и безопасности, чем окончательно разрушили европейский мирный диалог", - констатировал он. Вольфович отметил, что "Беларусь в рамках ОБСЕ неоднократно высказывала обеспокоенность в связи с наращиванием странами – членами НАТО военного потенциала у наших границ". Контроль вывода войск предлагалось осуществлять в рамках мероприятий по верификации. Также Минск предлагал политические инициативы для перезапуска диалога по вопросам европейской безопасности. "Белорусская сторона всегда оставалась привержена международным обязательствам, даже в условиях, когда ведущие страны из них выходили. Однако данные дипломатические усилия Беларуси были проигнорированы. Россия также постоянно стремилась спасти ситуацию. Ее предложения по заключению всеобъемлющего Договора о европейской безопасности, а также инициативы по обеспечению стратегической стабильности были отвергнуты США и НАТО", - подчеркнул Вольфович. "В текущих военно-политических условиях Беларусь выступает за построение справедливой архитектуры международной и европейской безопасности, которая учитывала бы интересы всех ее участников, основана на нормах и принципах международного права, многовековых традициях добрососедства и взаимовыгодного диалога, уважении и равенстве сторон", - заключил он.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842484071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, александр вольфович, в мире, нато, обсе, сша