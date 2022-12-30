https://ria.ru/20221230/zanyatost-1842518844.html
Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов
Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов
Правительство и Госдума до 30 апреля 2023 года должны обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:57
2022-12-30T16:57
2022-12-30T16:57
общество
россия
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство и Госдума до 30 апреля 2023 года должны обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального обслуживания, говорится в перечне опубликованных поручений президента РФ. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Правительству РФ совместно с Государственной думой и с привлечением общероссийских общественных организаций инвалидов обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального обслуживания, в том числе предусматривающих выполнение инвалидами простых видов трудовой деятельности со значительной помощью других лиц (социальная занятость) и организацию для инвалидов сопровождаемого проживания", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 30 апреля. Ряд поручений даны регионам - изучить возможности для создания в субъектах творческих инклюзивных центров, увеличить количество субъектов, где будет запущен пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Также региональные власти до 1 сентября должны определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход.
https://ria.ru/20221230/pensii-1842514605.html
https://ria.ru/20221230/pomosch-1842517399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, владимир путин
Общество, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов
Путин поручил до 30 апреля создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Правительство и Госдума до 30 апреля 2023 года должны обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального обслуживания, говорится в перечне
опубликованных поручений президента РФ.
Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре.
"Правительству РФ совместно с Государственной думой и с привлечением общероссийских общественных организаций инвалидов обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального обслуживания, в том числе предусматривающих выполнение инвалидами простых видов трудовой деятельности со значительной помощью других лиц (социальная занятость) и организацию для инвалидов сопровождаемого проживания", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 30 апреля.
Ряд поручений даны регионам - изучить возможности для создания в субъектах творческих инклюзивных центров, увеличить количество субъектов, где будет запущен пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
Также региональные власти до 1 сентября должны определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход.