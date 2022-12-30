https://ria.ru/20221230/zanyatost-1842518844.html

Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов

Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов

Правительство и Госдума до 30 апреля 2023 года должны обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:57

2022-12-30T16:57

2022-12-30T16:57

общество

россия

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство и Госдума до 30 апреля 2023 года должны обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального обслуживания, говорится в перечне опубликованных поручений президента РФ. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Правительству РФ совместно с Государственной думой и с привлечением общероссийских общественных организаций инвалидов обеспечить нормативно-правовое регулирование новых видов занятости инвалидов и их социального обслуживания, в том числе предусматривающих выполнение инвалидами простых видов трудовой деятельности со значительной помощью других лиц (социальная занятость) и организацию для инвалидов сопровождаемого проживания", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 30 апреля. Ряд поручений даны регионам - изучить возможности для создания в субъектах творческих инклюзивных центров, увеличить количество субъектов, где будет запущен пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Также региональные власти до 1 сентября должны определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход.

https://ria.ru/20221230/pensii-1842514605.html

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общество, россия, госдума рф, владимир путин