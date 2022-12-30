https://ria.ru/20221230/yasinovataya-1842536527.html

Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой

Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022

Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:19

2022-12-30T18:19

2022-12-30T18:19

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ранее в пятницу он же сообщал о гибели мирной жительницы и ранении мужчины в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20221230/obstrel-1842526944.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина