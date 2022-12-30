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Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой
Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:19
2022-12-30T18:19
2022-12-30T18:19
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ранее в пятницу он же сообщал о гибели мирной жительницы и ранении мужчины в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842526944.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина
Еще один мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал еще один мирный житель