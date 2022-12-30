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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:11

2022-12-30T16:11

2022-12-30T16:11

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.48 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины