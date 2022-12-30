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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.48 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой 12 снарядов калибра 155 миллиметров