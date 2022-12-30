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Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
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Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ
Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:21
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япония
россия
украина
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ТОКИО, 30 дек — РИА Новости. Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. При этом размер страхового покрытия окажется меньше, чем в уходящем году. К тому же пока неясно, готовы ли перестраховщики оказывать услуги после истечения этого трехмесячного срока. От судов, навигация которых проходит в российских или украинских водах, требуется так называемая "страховка от военных действий". Она заключается отдельно от основного договора и предполагает возмещение ущерба, например, от затопления судна в результате боевых действий. Это касается Черного и Азовского морей, акватории на востоке России и вдоль Северного морского пути.На прошлой неделе японские страховщики — Tokio Marine &amp; Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co — начали рассылать клиентам уведомления о том, что с 1 января перестанут предоставлять такие услуги. Но поскольку ущерб от аварии танкера с сжиженным природным газом выливается в астрономические суммы, транспортировка топлива без страховки становится фактически невозможной. В итоге 27 декабря правительство Японии обратилось к компаниям с просьбой продолжать страховать суда, перевозящие СПГ.
https://ria.ru/20221210/vygoda-1837671252.html
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япония, россия, украина, сахалин-2
Япония, Россия, Украина, Сахалин-2
06:21 30.12.2022 (обновлено: 10:40 30.12.2022)
 
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ

NHK: Япония продолжит страховать суда от военного ущерба в водах России до конца марта

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМорские суда
Морские суда - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Морские суда. Архивное фото
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ТОКИО, 30 дек — РИА Новости. Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
При этом размер страхового покрытия окажется меньше, чем в уходящем году. К тому же пока неясно, готовы ли перестраховщики оказывать услуги после истечения этого трехмесячного срока.
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10 декабря, 02:41
В Японии предупредили о неожиданной выгоде для России от санкций
От судов, навигация которых проходит в российских или украинских водах, требуется так называемая "страховка от военных действий". Она заключается отдельно от основного договора и предполагает возмещение ущерба, например, от затопления судна в результате боевых действий. Это касается Черного и Азовского морей, акватории на востоке России и вдоль Северного морского пути.
На прошлой неделе японские страховщики — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co — начали рассылать клиентам уведомления о том, что с 1 января перестанут предоставлять такие услуги. Но поскольку ущерб от аварии танкера с сжиженным природным газом выливается в астрономические суммы, транспортировка топлива без страховки становится фактически невозможной. В итоге 27 декабря правительство Японии обратилось к компаниям с просьбой продолжать страховать суда, перевозящие СПГ.
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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