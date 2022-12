https://ria.ru/20221230/yaponiya-1842382524.html

Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ

2022-12-30T06:21

2022-12-30T06:21

2022-12-30T10:40

ТОКИО, 30 дек — РИА Новости. Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. При этом размер страхового покрытия окажется меньше, чем в уходящем году. К тому же пока неясно, готовы ли перестраховщики оказывать услуги после истечения этого трехмесячного срока. От судов, навигация которых проходит в российских или украинских водах, требуется так называемая "страховка от военных действий". Она заключается отдельно от основного договора и предполагает возмещение ущерба, например, от затопления судна в результате боевых действий. Это касается Черного и Азовского морей, акватории на востоке России и вдоль Северного морского пути.На прошлой неделе японские страховщики — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co — начали рассылать клиентам уведомления о том, что с 1 января перестанут предоставлять такие услуги. Но поскольку ущерб от аварии танкера с сжиженным природным газом выливается в астрономические суммы, транспортировка топлива без страховки становится фактически невозможной. В итоге 27 декабря правительство Японии обратилось к компаниям с просьбой продолжать страховать суда, перевозящие СПГ.

