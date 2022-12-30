https://ria.ru/20221230/yaponiya-1842382524.html
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ
Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:21
2022-12-30T06:21
2022-12-30T10:40
япония
россия
украина
сахалин-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591192710_0:274:3152:2047_1920x0_80_0_0_1644e76b39e2de6d6194dfad0e65892f.jpg
ТОКИО, 30 дек — РИА Новости. Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. При этом размер страхового покрытия окажется меньше, чем в уходящем году. К тому же пока неясно, готовы ли перестраховщики оказывать услуги после истечения этого трехмесячного срока. От судов, навигация которых проходит в российских или украинских водах, требуется так называемая "страховка от военных действий". Она заключается отдельно от основного договора и предполагает возмещение ущерба, например, от затопления судна в результате боевых действий. Это касается Черного и Азовского морей, акватории на востоке России и вдоль Северного морского пути.На прошлой неделе японские страховщики — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co — начали рассылать клиентам уведомления о том, что с 1 января перестанут предоставлять такие услуги. Но поскольку ущерб от аварии танкера с сжиженным природным газом выливается в астрономические суммы, транспортировка топлива без страховки становится фактически невозможной. В итоге 27 декабря правительство Японии обратилось к компаниям с просьбой продолжать страховать суда, перевозящие СПГ.
https://ria.ru/20221210/vygoda-1837671252.html
https://ria.ru/20221101/sakhalin-1828300728.html
япония
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591192710_423:0:3152:2047_1920x0_80_0_0_15b2f6219cbab81c3250cc49de097d68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, украина, сахалин-2
Япония, Россия, Украина, Сахалин-2
06:21 30.12.2022 (обновлено: 10:40 30.12.2022)
Япония продолжит страховать суда в водах России до конца марта, пишут СМИ
NHK: Япония продолжит страховать суда от военного ущерба в водах России до конца марта
ТОКИО, 30 дек — РИА Новости.
Японские страховые компании продолжат страховать суда от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно, передает телеканал NHK
со ссылкой на информированные источники.
При этом размер страхового покрытия окажется меньше, чем в уходящем году. К тому же пока неясно, готовы ли перестраховщики оказывать услуги после истечения этого трехмесячного срока.
От судов, навигация которых проходит в российских или украинских водах, требуется так называемая "страховка от военных действий". Она заключается отдельно от основного договора и предполагает возмещение ущерба, например, от затопления судна в результате боевых действий. Это касается Черного и Азовского морей, акватории на востоке России и вдоль Северного морского пути.
На прошлой неделе японские страховщики — Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co — начали рассылать клиентам уведомления о том, что с 1 января перестанут предоставлять такие услуги. Но поскольку ущерб от аварии танкера с сжиженным природным газом выливается в астрономические суммы, транспортировка топлива без страховки становится фактически невозможной. В итоге 27 декабря правительство Японии обратилось к компаниям с просьбой продолжать страховать суда, перевозящие СПГ.