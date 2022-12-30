https://ria.ru/20221230/vzryv-1842535374.html

Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти

Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти - РИА Новости, 30.12.2022

Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти

Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:14

2022-12-30T18:14

2022-12-30T18:14

в мире

турция

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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber. Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщал, что по факту произошедшего задержан один человек. "Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20221230/vzryv-1842527264.html

турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция