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Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти - РИА Новости, 30.12.2022
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Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти - РИА Новости, 30.12.2022
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти
Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:14
2022-12-30T18:14
в мире
турция
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber. Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщал, что по факту произошедшего задержан один человек. "Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек", - сообщил телеканал.
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в мире, турция
В мире, Турция
18:14 30.12.2022
 
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти

TRT Haber: число задержанных после взрыва в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Турции
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber.
Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщал, что по факту произошедшего задержан один человек.
"Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек", - сообщил телеканал.
Место взрыва в провинции Айдын
Вчера, 17:39
В Турции назвали предварительную причину взрыва в ресторане в Айдыне
 
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