https://ria.ru/20221230/vzryv-1842535374.html
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти - РИА Новости, 30.12.2022
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти
Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:14
2022-12-30T18:14
2022-12-30T18:14
в мире
турция
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Число задержанных в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти, сообщил Гостелеканал TRT Haber. Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщал, что по факту произошедшего задержан один человек. "Число задержанных в связи со взрывом в Айдыне увеличилось до 5 человек", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20221230/vzryv-1842527264.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Число задержанных после взрыва в ресторане в Турции увеличилось до пяти
TRT Haber: число задержанных после взрыва в ресторане в турецком Айдыне возросло до пяти