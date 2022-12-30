https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html

Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте

Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.12.2022

Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте

Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:56

2022-12-30T15:56

2022-12-30T17:57

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чвк "вагнер"

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ЛУГАНСК, 30 дек- РИА Новости. Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту РИА Новости боец "Группы Вагнера". Ранее РИА Новости сообщали, что со стороны Киева под Артемовском воюет спецназ и множество националистов, из-за больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды. Только малая часть этих подразделений вооружена автоматическими винтовками украинского производства "Вулкан-М", принятыми на вооружение Украиной в 2017 году. "Массовости такой ("Вулкана-М" - ред.) в украинской армии я не видел. На парадах – да, все идут с этими новыми автоматами, но здесь их единицы. Конкретно здесь, на этих позициях, было все советское вооружение. Там, ближе к Артемовску – Иванград – уже попадаются серии "булл-пап" этого "Вулкана", - рассказал боец "Группы Вагнера", описывая боестолкновение с одним из националистических формирований. По его словам, украинский "Вулкан-М", по сути, модернизированный автомат Калашникова с компоновкой "булл-пап". При этой схеме компоновки механизмов винтовок и автоматов, спусковой крючок оружия вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом. Таким образом существенно сокращается общая длина оружия без изменения длины ствола, и не происходит потеря в кучности и точности стрельбы. Как отметил боец "Группы Вагнер", серьезного тактического преимущества на поле боя система "булл-пап" не дает. Также он сообщил, что создать качественные стволы, ствольные коробки и остальные детали автомата украинские оружейники не в состоянии, поэтому переделывают советское оружие разных калибров и называют его "украинским". "Убойная сила у него ("Вулкана-М" -ред.) повыше – калибр 7,62 все же посерьезнее будет, чем 5,45. Но на самом деле, они просто переделанные с советского автомата. Вот тебе и пожалуйста: люди борются за "независимость", уничтожают советские памятники, от всего советского хотят избавиться, а автомат свой сделать не могут. Получается, берут ствол со ствольной коробкой, "накидывают" на него свои моменты – и всё, это "наш" автомат "Вулкан". А по сути это старый добрый 7,62 "АКМ" - рассказал боец "Группы Вагнера".

https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html

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"Все советское" – боец "Группы Вагнера" о том, какое оружие ВСУ используют на фронте Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту РИА Новости боец "Группы Вагнера". 2022-12-30T15:56 true PT2M28S

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, чвк "вагнер"