Рейтинг@Mail.ru
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.12.2022
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте
Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:56
2022-12-30T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842520052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19a79f3fa981bd2695646b7c31050421.jpg
ЛУГАНСК, 30 дек- РИА Новости. Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту РИА Новости боец "Группы Вагнера". Ранее РИА Новости сообщали, что со стороны Киева под Артемовском воюет спецназ и множество националистов, из-за больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды. Только малая часть этих подразделений вооружена автоматическими винтовками украинского производства "Вулкан-М", принятыми на вооружение Украиной в 2017 году. "Массовости такой ("Вулкана-М" - ред.) в украинской армии я не видел. На парадах – да, все идут с этими новыми автоматами, но здесь их единицы. Конкретно здесь, на этих позициях, было все советское вооружение. Там, ближе к Артемовску – Иванград – уже попадаются серии "булл-пап" этого "Вулкана", - рассказал боец "Группы Вагнера", описывая боестолкновение с одним из националистических формирований. По его словам, украинский "Вулкан-М", по сути, модернизированный автомат Калашникова с компоновкой "булл-пап". При этой схеме компоновки механизмов винтовок и автоматов, спусковой крючок оружия вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом. Таким образом существенно сокращается общая длина оружия без изменения длины ствола, и не происходит потеря в кучности и точности стрельбы. Как отметил боец "Группы Вагнер", серьезного тактического преимущества на поле боя система "булл-пап" не дает. Также он сообщил, что создать качественные стволы, ствольные коробки и остальные детали автомата украинские оружейники не в состоянии, поэтому переделывают советское оружие разных калибров и называют его "украинским". "Убойная сила у него ("Вулкана-М" -ред.) повыше – калибр 7,62 все же посерьезнее будет, чем 5,45. Но на самом деле, они просто переделанные с советского автомата. Вот тебе и пожалуйста: люди борются за "независимость", уничтожают советские памятники, от всего советского хотят избавиться, а автомат свой сделать не могут. Получается, берут ствол со ствольной коробкой, "накидывают" на него свои моменты – и всё, это "наш" автомат "Вулкан". А по сути это старый добрый 7,62 "АКМ" - рассказал боец "Группы Вагнера".
https://ria.ru/20221230/pulemet-1842489958.html
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все советское" – боец "Группы Вагнера" о том, какое оружие ВСУ используют на фронте
Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту РИА Новости боец "Группы Вагнера".
2022-12-30T15:56
true
PT2M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842520052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_945a244471076ff2e5e67dcf87fff069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, ЧВК "Вагнер"
15:56 30.12.2022 (обновлено: 17:57 30.12.2022)
 
Боец "Группы Вагнера" рассказал об оружии, используемом ВСУ на фронте

Боец "Группы Вагнера": модернизированное Киевом вооружение почти не встречается на фронте

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 дек- РИА Новости. Модернизированное Киевом советское вооружение почти не используется украинской армией на фронте, в основном его используют на парадах, рассказал корреспонденту РИА Новости боец "Группы Вагнера".
Ранее РИА Новости сообщали, что со стороны Киева под Артемовском воюет спецназ и множество националистов, из-за больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды. Только малая часть этих подразделений вооружена автоматическими винтовками украинского производства "Вулкан-М", принятыми на вооружение Украиной в 2017 году.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
Боец "Группы Вагнера" под Артемовском показал трофейный итальянский пулемет
"Массовости такой ("Вулкана-М" - ред.) в украинской армии я не видел. На парадах – да, все идут с этими новыми автоматами, но здесь их единицы. Конкретно здесь, на этих позициях, было все советское вооружение. Там, ближе к Артемовску – Иванград – уже попадаются серии "булл-пап" этого "Вулкана", - рассказал боец "Группы Вагнера", описывая боестолкновение с одним из националистических формирований.
По его словам, украинский "Вулкан-М", по сути, модернизированный автомат Калашникова с компоновкой "булл-пап". При этой схеме компоновки механизмов винтовок и автоматов, спусковой крючок оружия вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом. Таким образом существенно сокращается общая длина оружия без изменения длины ствола, и не происходит потеря в кучности и точности стрельбы. Как отметил боец "Группы Вагнер", серьезного тактического преимущества на поле боя система "булл-пап" не дает. Также он сообщил, что создать качественные стволы, ствольные коробки и остальные детали автомата украинские оружейники не в состоянии, поэтому переделывают советское оружие разных калибров и называют его "украинским".
"Убойная сила у него ("Вулкана-М" -ред.) повыше – калибр 7,62 все же посерьезнее будет, чем 5,45. Но на самом деле, они просто переделанные с советского автомата. Вот тебе и пожалуйста: люди борются за "независимость", уничтожают советские памятники, от всего советского хотят избавиться, а автомат свой сделать не могут. Получается, берут ствол со ствольной коробкой, "накидывают" на него свои моменты – и всё, это "наш" автомат "Вулкан". А по сути это старый добрый 7,62 "АКМ" - рассказал боец "Группы Вагнера".
Боец ЧВК Вагнер на захваченном блокпосте в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:58Специальная военная операция на Украине
"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЧВК "Вагнер"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала