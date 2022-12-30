15:19 30.12.2022 (обновлено: 15:39 30.12.2022)
Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск
Совбез Белоруссии: решение о наращивании совместной группировки войск примут по ситуации
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский
Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Архивное фото
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке.
"Развертывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые "горячие головы", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.
Он также отметил, что внесенные в декабре изменения в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере "позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке". "Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов. Все остальные вопросы в действующем соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере детально проработаны и в нынешней ситуации не требуют пересмотра или дополнительных корректировок", - подчеркнул госсекретарь.