https://ria.ru/20221230/voyska-1842487589.html

Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск

Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск - РИА Новости, 30.12.2022

Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:19

2022-12-30T15:19

2022-12-30T15:39

белоруссия

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безопасность

александр вольфович

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке."Развертывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые "горячие головы", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.Он также отметил, что внесенные в декабре изменения в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере "позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке". "Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов. Все остальные вопросы в действующем соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере детально проработаны и в нынешней ситуации не требуют пересмотра или дополнительных корректировок", - подчеркнул госсекретарь.

https://ria.ru/20221224/gruppirovka-1841040672.html

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, безопасность, александр вольфович, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии