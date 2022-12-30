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Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск - РИА Новости, 30.12.2022
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Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск
Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск - РИА Новости, 30.12.2022
Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:19
2022-12-30T15:39
белоруссия
россия
безопасность
александр вольфович
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке."Развертывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые "горячие головы", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.Он также отметил, что внесенные в декабре изменения в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере "позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке". "Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов. Все остальные вопросы в действующем соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере детально проработаны и в нынешней ситуации не требуют пересмотра или дополнительных корректировок", - подчеркнул госсекретарь.
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белоруссия, россия, безопасность, александр вольфович, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, Россия, Безопасность, Александр Вольфович, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
15:19 30.12.2022 (обновлено: 15:39 30.12.2022)
 
Совбез Белоруссии не исключил наращивания совместной группировки войск

Совбез Белоруссии: решение о наращивании совместной группировки войск примут по ситуации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский
Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Архивное фото
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану, она достаточна и адекватна складывающейся обстановке.
"Развертывание группировки на территории Беларуси идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые "горячие головы", - сказал Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь.
Он также отметил, что внесенные в декабре изменения в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере "позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке". "Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов. Все остальные вопросы в действующем соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере детально проработаны и в нынешней ситуации не требуют пересмотра или дополнительных корректировок", - подчеркнул госсекретарь.
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БелоруссияРоссияБезопасностьАлександр ВольфовичВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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