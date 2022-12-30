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Глава Химок Дмитрий Волошин: приоритет - повышение качества жизни в округе

Глава Химок Дмитрий Волошин: приоритет - повышение качества жизни в округе - РИА Новости, 30.12.2022

Глава Химок Дмитрий Волошин: приоритет - повышение качества жизни в округе

О том, каких успехов добились Химки в уходящем году, о задачах на новый год, о поддержке химкинских предприятий, о поддержке семей мобилизованных в интервью РИА РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:40

2022-12-30T10:40

2022-12-30T10:40

химки

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О том, каких успехов добились Химки в уходящем году, о задачах на новый год, о поддержке химкинских предприятий, о поддержке семей мобилизованных в интервью РИА Новости рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.— Дмитрий Владимирович, на этой неделе были подведены итоги подмосковного рейтинга работы муниципалитетов. Химки заняли 4 место среди 55 округов Московской области. Как вы оцениваете этот результат? Чего удалось достичь в этом году?— Это хороший результат, достигнутый благодаря слаженной работе большой команды. Но наша задача, конечно, быть первыми. На это нацелена вся команда администрации.Среди важных проектов этого года - модернизация крупнейшей в городе поликлиники, реконструкция старейшего спорткомплекса "Родина", строительство пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу, благоустройство парка Толстого, открытие шести новых мини-детсадов и многое другое. Преобразования коснулись абсолютно всех сфер.Пожалуй, главное событие для Химок - с нового года площадь нашего округа увеличится в два с половиной раза и составит почти 26 тысяч гектаров. К Химкам присоединятся поселения Луневское и Кутузовское – в общей сложности это 36 населенных пунктов, которые ранее относились к Солнечногорскому округу.Изменение границ повысит для жителей поселений доступность социальной инфраструктуры. В Лунёвском и Кутузовском - две школы, три детских сада, три амбулатории, но нет больницы и пожарного депо. Территории вплотную примыкают к Химкам, поэтому жителям гораздо комфортнее использовать именно нашу инфраструктуру.Сейчас мы формируем стратегию развития новых территорий. Чтобы учесть пожелания жителей, в обоих поселениях провели так называемые "выездные администрации", когда все профильные управления выезжают на место, чтобы встретиться с жителями и выслушать их предложения и инициативы.Если говорить о задачах на новый год, то главным приоритетом для нас остаётся повышение качества жизни в округе. Мы продолжим реализацию проектов благоустройства и модернизации соцобъектов.— Химки входят в топ-10 российских городов по уровню зарплаты. Понятно, что рядом Москва, но ведь и в самих Химках создаются рабочие места, открываются предприятия малого и среднего бизнеса. Какие тенденции влияют на повышение доходов населения?— Всего в Химках 33 тысячи компаний и предпринимателей, которые обеспечивают более 210 тысяч рабочих мест в округе, три тысячи из которых – созданы в этом году. В нашем округе спрос на сотрудников различного профиля – от продавцов до проектировщиков авиационных двигателей.Одна из отличительных особенностей нашей территории - удобная логистика и транспортная инфраструктура, включая крупнейший аэропорт страны Шереметьево; у нас развиваются современные производственные площадки, есть офисы А-класса и склады. Все это обеспечивает самые благоприятные условия для ведения бизнеса. Отмечу, что по итогам этого года заполняемость производственных площадок в округе достигла 100% - по этому показателю мы в лидерах в Подмосковье.В последние годы Химки все чаще становятся местом притяжения для компаний-разработчиков различного оборудования, электронных систем, IT. Мы также делаем упор на изготовление медицинских препаратов и ракетостроение. Это крупные и прибыльные отрасли, которые нуждаются в талантливых, высококвалифицированных специалистах. Отсюда – и высокий уровень заработных плат.— Расскажите о субсидиях для химкинских предпринимателей? Какие направления получают региональную поддержку?— При поддержке губернатора Московской области реализуем целый комплекс мер поддержки бизнеса. Предприниматели получают субсидии на модернизацию производства, лизинг оборудования и транспорта, компенсацию затрат на выход на маркетплейсы и компенсацию расходов в рамках договора франшизы. Также молодые предприниматели могут получить гранты на развитие собственного дела.Для взаимодействия с малым бизнесом в Химках открыт Центр оказания услуг "Мой бизнес", где бесплатно консультируют по вопросам ведения собственного дела, открытию расчетного счета, получению льгот, субсидий и грантов. В этом году более 200 химкинских предпринимателей отправили заявки на получение региональных и муниципальных мер поддержки. В общей сложности сумма финансовой поддержки предпринимателей в 2022 составила более 36 миллионов рублей.Для нас важно, чтобы бизнес-сообщество чувствовало нашу поддержку. Ежегодно мы встречаемся на городском форуме "Бизнес-Restart", где предприниматели делятся своими достижениями, а также управленческими стратегиями, которые позволяют в непростых условиях успешно развивать собственное дело.— Какую помощь город оказывает мобилизованным и их семьям?— Весь город вовлечен в эту работу. Мы на связи с каждой семьей, чьи родные сейчас защищают интересы нашей страны в зоне СВО. Оказываем полноценную, комплексную поддержку – от бытовых вопросов до юридических консультаций. За каждой семьей закрепили куратора из администрации, который находится на постоянной связи с семьей.С сентября в ежедневном режиме работает наш Центр поддержки семей мобилизованных. Оформляем путевки в детские сады вне очереди, предоставляем бесплатное питание в школах, обеспечиваем бесплатную запись детей в кружки и спортивные секции. Также, если есть такой запрос, то мы помогаем и с трудоустройством.Сейчас, в преддверии Нового года всем детям мобилизованных дарим новогодние подарки, специально для них накануне Нового года в химкинском театре проведем праздничную елку.Добавлю, что с начала спецоперации в Химках собрали 130 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса и военнослужащих. Также наши жители принимают активное участие во Всероссийской акции "Письмо солдату". Каждое письмо волонтеры бережно упаковывают вместе с гуманитарной помощью. Таких посылок мы отправили уже более тысячи.— Недавно вы говорили о том, что хотите превратить Химки в город-сад. Что для этого сделано и что сделать предстоит?— Мы уверены, что даже такой урбанизированный город, как Химки, можно превратить в настоящий город-сад – зеленый и благоустроенный.У нас есть большой потенциал для развития парковой системы – более 500 гектаров зеленых зон. Мы реализуем масштабный муниципальный проект – "Зеленый каркас". Благодаря ему уже благоустроили более 100 гектаров. У нас есть амбициозные планы – до 2030 года благоустроить и обновить еще 300 гектаров зеленых зон.В 2022 году мы начали масштабную реконструкцию парка Толстого – это главная зона отдыха в городе, самый старый в Химках парк.Первый этап работ уже завершили – проложили 30 новых пешеходных дорожек из брусчатки, преобразили площадь перед музеем "Артишок" и ДК "Родина", заменили старый бетонный забор на кованое ограждение, установили сотню новых лавочек с урнами. Также готова первая линия велодорожек, которые мы закольцуем по территории парка в единую трассу протяженностью 2,5 километра. Второй этап реконструкции начнем уже в 2023 году.Также в новом году начнем активную стадию благоустройства Химкинского лесопарка по программе губернатора "Парки в лесу". Концепцию благоустройства утвердили вместе с жителями и экспертами. Провели несколько публичных обсуждений, на которых учли все пожелания химчан. Главный запрос – бережное благоустройство.Территория лесопарка огромная – больше 130 гектаров. Для понимания – это больше парка Толстого в целых четыре раза. Мы создадим комфортную прогулочную зону и сохраним при этом первозданную природу. Бережно очистим зеленую зону от сухостоя, обустроим пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, установим камеры видеонаблюдения и освещение, что сделает отдых посетителей не только комфортным, но и безопасным. Также по просьбе жителей благоустроим родник Святого Георгия и прилегающую к нему территорию.В ближайшие годы планируем обновить парк "Яковлево", парк имени Величко и еще несколько скверов в разных микрорайонах города. Наша задача – сделать зоны отдыха современными, комфортными и доступными для всех химчан.— На днях в городе открыт один из крупнейших катков Подмосковья. В планах – самое большое в Подмосковье колесо обозрения. Может ли случиться так, что люди из Москвы начнут приезжать в Химки для семейного отдыха?— Мы всегда рады видеть в Химках гостей. И уже сейчас к нам часто приезжают гости из соседних округов и Москвы. Думаю, что после реконструкции парка Толстого и благоустройства Химкинского лесопарка туристический поток значительно увеличится.Мы работаем над тем, чтобы у жителей и гостей города были возможности для отдыха на любой вкус. Например, сейчас, к зимнему сезону, мы открыли более 50 площадок для активного отдыха – это катки и лыжные трассы. Для любителей культурного досуга – спектакли в театре "Наш дом".Самый большой каток города – Театральный – мы открываем по программе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева уже четвертый сезон подряд. Вход на каток – бесплатный. Работает теплая раздевалка, пункт проката, кофейня, в которую можно зайти прямо в коньках.Действительно, в новом году мы установим в обновленном парке Толстого колесо обозрения. Его высота составит 50 метров, одновременно прокатиться на аттракционе смогут почти 150 человек. Место для установки колеса выбрано не случайно – несколько лет назад в парке Толстого уже стояло колесо обозрения, но в два раза меньше. На высоте 50 метров из кабинок будет открываться потрясающий вид на город и на Канал имени Москвы.Котлован под колесо практически готово, в январе-феврале начнется монтаж конструкций. Планируем открыть колесо обозрения уже к летнему сезону.— Этой зимой в Химках пройдет свыше 400 спортивных мероприятий. Какие виды спорта будут представлены? Проходят ли какие-то соревнования в летний период?— Неофициально мы называем Химки подмосковной столицей спорта. Только в зимнем сезоне 2023 года мы планируем, действительно, провести более 400 спортивно-массовых мероприятий. Это соревнования муниципального, регионального и всероссийского уровней, кажется, по всем видам спорта – биатлону, фигурному катанию, горным лыжам, фехтованию, авиамоделированию, конному спорту, сквошу, стрельбе из лука, мотокроссу. И это я еще не назвал такие традиционные виды спорта, как хоккей, футбол и баскетбол.Самое масштабное ежегодное спортивное событие - "Лыжня России". В этом году Химки станут центральной точкой старта гонки во всей стране. Планируем около 15 тысяч участников.Летом также планируем множество спортивных событий. Среди них - турнир "Кубок флагов" среди детских команд.Кроме того, в этом году мы впервые провели Всероссийский турнир по футболу среди женских любительских команд. В нем приняли участие 16 команд - из Химок, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Великого Новгорода. Возможно, сделаем этот турнир традицией и будем проводить ежегодно.

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химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки