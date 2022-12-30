https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html
В Челябинской области преступники застрелили фермера
В Челябинской области преступники застрелили фермера - РИА Новости, 30.12.2022
В Челябинской области преступники застрелили фермера
Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:56
2022-12-30T17:56
2022-12-30T17:56
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек – РИА Новости. Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе Челябинской области в четверг, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Местные СМИ в пятницу сообщили, что накануне неизвестные на юге Челябинской области расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пятеро детей. По данным СУСК, днем 29 декабря в Кизильском районе на территории животноводческой фермы обнаружен тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
В Челябинской области преступники застрелили фермера
Полиция и СК разыскивают преступников, застреливших фермера в Челябинской области