Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области преступники застрелили фермера - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html
В Челябинской области преступники застрелили фермера
В Челябинской области преступники застрелили фермера - РИА Новости, 30.12.2022
В Челябинской области преступники застрелили фермера
Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:56
2022-12-30T17:56
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек – РИА Новости. Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе Челябинской области в четверг, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Местные СМИ в пятницу сообщили, что накануне неизвестные на юге Челябинской области расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пятеро детей. По данным СУСК, днем 29 декабря в Кизильском районе на территории животноводческой фермы обнаружен тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221229/napadenie-1842333007.html
https://ria.ru/20221228/tela-1842034642.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
17:56 30.12.2022
 
В Челябинской области преступники застрелили фермера

Полиция и СК разыскивают преступников, застреливших фермера в Челябинской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек – РИА Новости. Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе Челябинской области в четверг, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Местные СМИ в пятницу сообщили, что накануне неизвестные на юге Челябинской области расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пятеро детей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 19:20
На Кузбассе задержали мужчину, напавшего с ножом на двух девушек в кафе
По данным СУСК, днем 29 декабря в Кизильском районе на территории животноводческой фермы обнаружен тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, уточняется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 19:43
В Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины с ранениями в голову
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Полиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала