https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html

В Челябинской области преступники застрелили фермера

В Челябинской области преступники застрелили фермера - РИА Новости, 30.12.2022

В Челябинской области преступники застрелили фермера

Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:56

2022-12-30T17:56

2022-12-30T17:56

происшествия

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек – РИА Новости. Полиция и следственные органы разыскивают подозреваемых, причастных к убийству мужчины на территории животноводческой фермы, его тело нашли в Кизильском районе Челябинской области в четверг, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Местные СМИ в пятницу сообщили, что накануне неизвестные на юге Челябинской области расстреляли фермера, державшего 200 лошадей, и скрылись. У убитого остались жена и пятеро детей. По данным СУСК, днем 29 декабря в Кизильском районе на территории животноводческой фермы обнаружен тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221229/napadenie-1842333007.html

https://ria.ru/20221228/tela-1842034642.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция