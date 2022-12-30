https://ria.ru/20221230/tygray-1842514289.html
Эритрея выводит войска из региона Тыграй на севере Эфиопии, сообщили СМИ
Эритрея выводит войска из региона Тыграй на севере Эфиопии, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Эритрея выводит войска из региона Тыграй на севере Эфиопии, сообщили СМИ
Эритрейские военные покидают крупные города в регионе Тыграй на севере Эфиопии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:42
2022-12-30T16:42
2022-12-30T16:44
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Эритрейские военные покидают крупные города в регионе Тыграй на севере Эфиопии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Эритрейские войска оказывали поддержку правительственным силам Эфиопии в противостоянии повстанцам из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ). "В последние 48 часов было замечено, как войска вывозились на грузовиках из эфиопских городов Шир и Адва недалеко от северной границы с Эритреей", - заявили источники агентства. Представитель правительства Эфиопии Селамавит Касса отказался от комментариев. В свою очередь представитель властей Тыграя заявил агентству, что не может подтвердить полный уход эритрейских войск с территории региона. В начале ноября между правительством Эфиопии и повстанцами Тыграя было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Соглашение предусматривает разоружение сил Тыграя в течение нескольких недель. В числе других вопросов, которые обсуждались на переговорах, это восстановление работы интернета и телекоммуникаций в регионе, а также возобновление работы банков и поставок гуманитарной помощи. Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Предыдущее соглашение было достигнуто в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия бои возобновились в августе.
https://ria.ru/20220824/efiopiya-1811911050.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, эритрея
16:42 30.12.2022 (обновлено: 16:44 30.12.2022)
Эритрея выводит войска из региона Тыграй на севере Эфиопии, сообщили СМИ
Bloomberg: эритрейские военные покидают крупные города в регионе Тыграй на севере Эфиопии
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Эритрейские военные покидают крупные города в регионе Тыграй на севере Эфиопии, передает агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
Эритрейские войска оказывали поддержку правительственным силам Эфиопии в противостоянии повстанцам из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ).
"В последние 48 часов было замечено, как войска вывозились на грузовиках из эфиопских городов Шир и Адва недалеко от северной границы с Эритреей", - заявили источники агентства.
Представитель правительства Эфиопии Селамавит Касса отказался от комментариев. В свою очередь представитель властей Тыграя заявил агентству, что не может подтвердить полный уход эритрейских войск с территории региона.
В начале ноября между правительством Эфиопии и повстанцами Тыграя было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Соглашение предусматривает разоружение сил Тыграя в течение нескольких недель. В числе других вопросов, которые обсуждались на переговорах, это восстановление работы интернета и телекоммуникаций в регионе, а также возобновление работы банков и поставок гуманитарной помощи.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Предыдущее соглашение было достигнуто в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия бои возобновились в августе.