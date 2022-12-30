https://ria.ru/20221230/tu-22m3-1842462400.html
ВКС России получили Ту-22М3 после доработок
ВКС России получили Ту-22М3 после доработок - РИА Новости, 30.12.2022
ВКС России получили Ту-22М3 после доработок
Воздушно-космические силы России (ВКС) получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после доработок по улучшению характеристик, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:51
2022-12-30T13:51
2022-12-30T15:14
безопасность
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
пао "туполев"
ту-22м
ту-22м3
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы России (ВКС) получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после доработок по улучшению характеристик, сообщили в пресс-службе ОАК. Ту-22М3 создан как глубоко модернизированный вариант ТУ-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Разработка машины велась с 1974 года. Самолет предназначен для поражения авиабомбами и сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях. Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. В 1978 году самолет запустили в серийное производство. В окончательном виде машина была принята на вооружение в марте 1989 года. Всего на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова построили около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.
https://ria.ru/20221226/opyt-1841261059.html
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безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, пао "туполев", ту-22м, ту-22м3
Безопасность, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, ПАО "Туполев", Ту-22М, Ту-22М3
13:51 30.12.2022 (обновлено: 15:14 30.12.2022)
ВКС России получили Ту-22М3 после доработок
"Туполев" передал ВКС очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после доработок