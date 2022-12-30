https://ria.ru/20221230/transport-1842523560.html

Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов

Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:15

2022-12-30T17:15

2022-12-30T17:15

владимир путин

россия

нижегородская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

транспорт

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг, говорится в перечне поручений. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Минпромторгу подготовить совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, правительством Нижегородской области и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221230/pensii-1842514605.html

россия

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, нижегородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), транспорт, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)