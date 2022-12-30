Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/transport-1842523560.html
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:15
2022-12-30T17:15
владимир путин
россия
нижегородская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
транспорт
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг, говорится в перечне поручений. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Минпромторгу подготовить совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, правительством Нижегородской области и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221230/pensii-1842514605.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, нижегородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), транспорт, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Владимир Путин, Россия, Нижегородская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Транспорт, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
17:15 30.12.2022
 
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов

Путин поручил проработать вопрос увеличения выпуска транспортных средств для инвалидов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг, говорится в перечне поручений.
Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре.
"Минпромторгу подготовить совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, правительством Нижегородской области и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 16:43
Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
 
Владимир ПутинРоссияНижегородская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТранспортОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала