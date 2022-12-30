https://ria.ru/20221230/transport-1842523560.html
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:15
2022-12-30T17:15
2022-12-30T17:15
владимир путин
россия
нижегородская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
транспорт
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг, говорится в перечне поручений. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Минпромторгу подготовить совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, правительством Нижегородской области и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221230/pensii-1842514605.html
россия
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, нижегородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), транспорт, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Владимир Путин, Россия, Нижегородская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Транспорт, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Путин поручил проработать увеличение выпуска транспорта для инвалидов
Путин поручил проработать вопрос увеличения выпуска транспортных средств для инвалидов