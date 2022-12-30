https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html

В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами

В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами - РИА Новости, 30.12.2022

В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами

Водитель пассажирского микроавтобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:40

2022-12-30T16:40

2022-12-30T16:40

происшествия

россия

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Водитель пассажирского микроавтобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. Как установлено следствием, в Благоварском районе Башкирии 25 июля Ford Transit, ехавший из села Языково в Уфу, двигаясь с превышением максимально разрешенной скорости движения, столкнулся с движущимся в попутном направлении по крайней правой полосе "Камазом". В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. В момент ДТП в автобусе находились 24 человека (при допустимом количестве 19), кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

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происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)