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В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами - РИА Новости, 30.12.2022
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В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами
В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами - РИА Новости, 30.12.2022
В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами
Водитель пассажирского микроавтобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:40
2022-12-30T16:40
происшествия
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Водитель пассажирского микроавтобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. Как установлено следствием, в Благоварском районе Башкирии 25 июля Ford Transit, ехавший из села Языково в Уфу, двигаясь с превышением максимально разрешенной скорости движения, столкнулся с движущимся в попутном направлении по крайней правой полосе "Камазом". В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. В момент ДТП в автобусе находились 24 человека (при допустимом количестве 19), кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
16:40 30.12.2022
 
В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами

СК: в Башкирии водитель микроавтобуса предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Водитель пассажирского микроавтобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
Как установлено следствием, в Благоварском районе Башкирии 25 июля Ford Transit, ехавший из села Языково в Уфу, двигаясь с превышением максимально разрешенной скорости движения, столкнулся с движущимся в попутном направлении по крайней правой полосе "Камазом". В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. В момент ДТП в автобусе находились 24 человека (при допустимом количестве 19), кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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