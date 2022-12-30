https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842389178.html
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.12.2022
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Украинские боевики ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления, атаки диверсионно-разведывательных групп РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:35
2022-12-30T08:35
2022-12-30T09:09
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Украинские боевики ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления, атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отражаются по два-три раза в неделю, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. "На данный момент ситуация не совсем спокойная… наши позиции атакуются ежедневно, но в основном это ствольная артиллерия. Мелкие диверсионно-разведывательные группы противника пытаются (атаковать - ред.) раза два-три в неделю", - сказал командир одного из подразделений ВС РФ на Запорожском направлении.
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Пытаются пройти раза два-три в неделю": боец об атаках украинских ДРГ на запорожском направлении
Кадры РИА Новости с передовой на запорожском направлении. Бойцы рассказывают, что украинские ДРГ пытаются атаковать здесь в среднем два-три раза в неделю.
2022-12-30T08:35
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PT3M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
08:35 30.12.2022 (обновлено: 09:09 30.12.2022)
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Российский военный рассказал об атаках диверсантов и обстрелах на Запорожском направлении