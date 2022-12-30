https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842389178.html

Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.12.2022

Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Украинские боевики ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления, атаки диверсионно-разведывательных групп РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:35

2022-12-30T08:35

2022-12-30T09:09

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Украинские боевики ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления, атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отражаются по два-три раза в неделю, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. "На данный момент ситуация не совсем спокойная… наши позиции атакуются ежедневно, но в основном это ствольная артиллерия. Мелкие диверсионно-разведывательные группы противника пытаются (атаковать - ред.) раза два-три в неделю", - сказал командир одного из подразделений ВС РФ на Запорожском направлении.

запорожская область

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2022

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пытаются пройти раза два-три в неделю": боец об атаках украинских ДРГ на запорожском направлении Кадры РИА Новости с передовой на запорожском направлении. Бойцы рассказывают, что украинские ДРГ пытаются атаковать здесь в среднем два-три раза в неделю. 2022-12-30T08:35 true PT3M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф