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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 30.12.2022
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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 30.12.2022
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике
Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:27
2022-12-30T15:16
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Стороны должны продолжать эффективно использовать существующие рабочие механизмы и каналы коммуникации для того, чтобы продвигать достижение позитивного прогресса в двустороннем практическом сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, финансовой и сельскохозяйственной сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил необходимость содействовать расширению сотрудничества двух сторон как в области традиционных энергоносителей, так и в сфере альтернативных источников энергии.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
14:27 30.12.2022 (обновлено: 15:16 30.12.2022)
 
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике

Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай должны продвигать сотрудничество в энергетике

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стороны должны продолжать эффективно использовать существующие рабочие механизмы и каналы коммуникации для того, чтобы продвигать достижение позитивного прогресса в двустороннем практическом сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, финансовой и сельскохозяйственной сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил необходимость содействовать расширению сотрудничества двух сторон как в области традиционных энергоносителей, так и в сфере альтернативных источников энергии.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 14:29
Китай готов работать с Россией для защиты суверенитета, заявил Си Цзиньпин
 
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