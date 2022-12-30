https://ria.ru/20221230/sotrudnichestvo-1842470708.html
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 30.12.2022
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике
Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:27
2022-12-30T14:27
2022-12-30T15:16
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Стороны должны продолжать эффективно использовать существующие рабочие механизмы и каналы коммуникации для того, чтобы продвигать достижение позитивного прогресса в двустороннем практическом сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, финансовой и сельскохозяйственной сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил необходимость содействовать расширению сотрудничества двух сторон как в области традиционных энергоносителей, так и в сфере альтернативных источников энергии.
https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
14:27 30.12.2022 (обновлено: 15:16 30.12.2022)
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике
Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай должны продвигать сотрудничество в энергетике
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стороны должны продолжать эффективно использовать существующие рабочие механизмы и каналы коммуникации для того, чтобы продвигать достижение позитивного прогресса в двустороннем практическом сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, финансовой и сельскохозяйственной сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил необходимость содействовать расширению сотрудничества двух сторон как в области традиционных энергоносителей, так и в сфере альтернативных источников энергии.