https://ria.ru/20221230/sotrudnichestvo-1842470708.html

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 30.12.2022

Си Цзиньпин призвал Россию и Китай продвигать сотрудничество в энергетике

Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:27

2022-12-30T14:27

2022-12-30T15:16

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны продолжать продвигать сотрудничество в области энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Стороны должны продолжать эффективно использовать существующие рабочие механизмы и каналы коммуникации для того, чтобы продвигать достижение позитивного прогресса в двустороннем практическом сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, финансовой и сельскохозяйственной сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил необходимость содействовать расширению сотрудничества двух сторон как в области традиционных энергоносителей, так и в сфере альтернативных источников энергии.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842471204.html

китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин