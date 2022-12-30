https://ria.ru/20221230/snegurochka-1842547319.html

Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице

Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице - РИА Новости, 30.12.2022

Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице

В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.

2022-12-30T19:20

2022-12-30T19:20

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видео

морозовская детская городская клиническая больница

дед мороз

снегурочка

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Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения. Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике. 2022-12-30T19:20 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, морозовская детская городская клиническая больница, дед мороз, снегурочка, видео