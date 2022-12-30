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Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице - РИА Новости, 30.12.2022
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Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице - РИА Новости, 30.12.2022
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.
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морозовская детская городская клиническая больница
дед мороз
снегурочка
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Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике.
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353
60
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Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения. Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике.
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видео, морозовская детская городская клиническая больница, дед мороз, снегурочка, видео
Видео, Морозовская детская городская клиническая больница, Дед Мороз, Снегурочка
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.
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19:20 30.12.2022 (обновлено: 19:22 30.12.2022)
 

Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице

Читать ria.ru в
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.
Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике.
 
ВидеоМорозовская детская городская клиническая больницаДед МорозСнегурочка
 
 
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