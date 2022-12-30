https://ria.ru/20221230/snegurochka-1842547319.html
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице - РИА Новости, 30.12.2022
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.
2022-12-30T19:20
2022-12-30T19:20
2022-12-30T19:22
видео
морозовская детская городская клиническая больница
дед мороз
снегурочка
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Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения. Компанию им составили Снегурочки на пожарных подъёмниках. В восторге были все: дети, их родители и врачи. Как все происходило, смотрите в ролике.
2022-12-30T19:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, морозовская детская городская клиническая больница, дед мороз, снегурочка, видео
Видео, Морозовская детская городская клиническая больница, Дед Мороз, Снегурочка
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.
2022-12-30T19:20
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PT1M33S
19:20 30.12.2022 (обновлено: 19:22 30.12.2022)
Новогодняя дружина. Сказка в Морозовской больнице
В преддверии Нового года случилось маленькое чудо. Отряд московских спасателей, переодевшись в Дедов Морозов, высадился на крышу Морозовской детской больницы и поздравил ее маленьких пациентов, спустившись к ним с помощью специального снаряжения.