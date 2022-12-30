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Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку - РИА Новости, 30.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221230/shokoladka-1842545878.html
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку - РИА Новости, 30.12.2022
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку
Далай-Лама XIV рассказал верующим во время учений в священной для буддистов Бодхгае, как во время видения Будда подарил ему шоколадку и похвалил его практику РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:14
2022-12-30T19:14
религия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
бихар
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Далай-Лама XIV рассказал верующим во время учений в священной для буддистов Бодхгае, как во время видения Будда подарил ему шоколадку и похвалил его практику "Позавчера (27 декабря – ред.) я принимал участие в конференции в тайском храме Ват Па. Храм был украшен фресками с изображением Будды. Когда я смотрел на него, предаваясь размышлениям, у меня было видение, будто Будда погладил меня по голове, одобряя мои действия и мою практику. Он был очень рад мне. Вокруг изображения Будды были установлены подношения, среди которых была и шоколадка. В моем видении Будда преподнес мне эту шоколадку. У меня было очень ясное видение этого события", – сказал верующим Далай-лама. Перевод его речи РИА Новости предоставила глава фонда "Сохраним Тибет", редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина. В учениях Далай-ламы, прошедших в городе Бодхгая в индийском штате Бихар, приняли участие паломники из 60 стран мира. Бодхгая – священное место для буддистов всего мира: именно там, как гласит буддистская традиция, произошло просветление Будды. Зимние учения Далай-ламы в Бодхгае, в ходе которых он разъясняет сочинение древнеиндийского философа Нагарджуны "Толкование бодхичитты" и проводит церемонию благословения 21 Тары, начались 29 декабря и завершатся 1 января молебном о долголетии духовного лидера. Учения с синхронным переводом на русский язык транслируются на официальном русскоязычном сайте Далай-ламы.
https://ria.ru/20221229/dalay-lama-1841905966.html
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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), бихар
Религия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Бихар
19:14 30.12.2022
 
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку

Далай-лама рассказал, как во время видения Будда подарил ему шоколадку

© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама
© предоставлено офисом Далай-ламы
Далай-лама . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Далай-Лама XIV рассказал верующим во время учений в священной для буддистов Бодхгае, как во время видения Будда подарил ему шоколадку и похвалил его практику
"Позавчера (27 декабря – ред.) я принимал участие в конференции в тайском храме Ват Па. Храм был украшен фресками с изображением Будды. Когда я смотрел на него, предаваясь размышлениям, у меня было видение, будто Будда погладил меня по голове, одобряя мои действия и мою практику. Он был очень рад мне. Вокруг изображения Будды были установлены подношения, среди которых была и шоколадка. В моем видении Будда преподнес мне эту шоколадку. У меня было очень ясное видение этого события", – сказал верующим Далай-лама. Перевод его речи РИА Новости предоставила глава фонда "Сохраним Тибет", редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина.
В учениях Далай-ламы, прошедших в городе Бодхгая в индийском штате Бихар, приняли участие паломники из 60 стран мира. Бодхгая – священное место для буддистов всего мира: именно там, как гласит буддистская традиция, произошло просветление Будды.
Зимние учения Далай-ламы в Бодхгае, в ходе которых он разъясняет сочинение древнеиндийского философа Нагарджуны "Толкование бодхичитты" и проводит церемонию благословения 21 Тары, начались 29 декабря и завершатся 1 января молебном о долголетии духовного лидера. Учения с синхронным переводом на русский язык транслируются на официальном русскоязычном сайте Далай-ламы.
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РелигияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Бихар
 
 
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