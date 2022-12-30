https://ria.ru/20221230/shokoladka-1842545878.html

Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку

Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку - РИА Новости, 30.12.2022

Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку

Далай-Лама XIV рассказал верующим во время учений в священной для буддистов Бодхгае, как во время видения Будда подарил ему шоколадку и похвалил его практику РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:14

2022-12-30T19:14

2022-12-30T19:14

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

бихар

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Далай-Лама XIV рассказал верующим во время учений в священной для буддистов Бодхгае, как во время видения Будда подарил ему шоколадку и похвалил его практику "Позавчера (27 декабря – ред.) я принимал участие в конференции в тайском храме Ват Па. Храм был украшен фресками с изображением Будды. Когда я смотрел на него, предаваясь размышлениям, у меня было видение, будто Будда погладил меня по голове, одобряя мои действия и мою практику. Он был очень рад мне. Вокруг изображения Будды были установлены подношения, среди которых была и шоколадка. В моем видении Будда преподнес мне эту шоколадку. У меня было очень ясное видение этого события", – сказал верующим Далай-лама. Перевод его речи РИА Новости предоставила глава фонда "Сохраним Тибет", редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина. В учениях Далай-ламы, прошедших в городе Бодхгая в индийском штате Бихар, приняли участие паломники из 60 стран мира. Бодхгая – священное место для буддистов всего мира: именно там, как гласит буддистская традиция, произошло просветление Будды. Зимние учения Далай-ламы в Бодхгае, в ходе которых он разъясняет сочинение древнеиндийского философа Нагарджуны "Толкование бодхичитты" и проводит церемонию благословения 21 Тары, начались 29 декабря и завершатся 1 января молебном о долголетии духовного лидера. Учения с синхронным переводом на русский язык транслируются на официальном русскоязычном сайте Далай-ламы.

https://ria.ru/20221229/dalay-lama-1841905966.html

бихар

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), бихар