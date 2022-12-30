11:23 30.12.2022 (обновлено: 12:39 30.12.2022)
В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев: в городе сработала система ПВО
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Утром в Севастополе отработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали четко", — написал Развожаев, не приводя никаких подробностей.
Он попросил всех сохранять спокойствие.
Украинские беспилотники периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие цели в Крыму. Ударам подвергались штаб флота в городе, военные аэродромы и склады. Большинство дронов сбивают силы ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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