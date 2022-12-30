https://ria.ru/20221230/sevastopol-1842419301.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.12.2022

В Севастополе сработала система ПВО

Утром в Севастополе отработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:23

2022-12-30T11:23

2022-12-30T12:39

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Утром в Севастополе отработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали четко", — написал Развожаев, не приводя никаких подробностей.Он попросил всех сохранять спокойствие. Украинские беспилотники периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие цели в Крыму. Ударам подвергались штаб флота в городе, военные аэродромы и склады. Большинство дронов сбивают силы ПВО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221229/pvo-1842162612.html

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

севастополь, михаил развожаев, происшествия