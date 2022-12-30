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Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 30.12.2022
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Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске
Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 30.12.2022
Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске
Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за возгорания на борту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:42
2022-12-30T11:05
происшествия
южно-сахалинск
хабаровск
петропавловск-камчатский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 дек — РИА Новости. Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за возгорания на борту, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра. "Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала, где они ожидают в настоящее время вылета в пункт назначения", — сказала собеседница агентства. По информации справочной аэропорта Южно-Сахалинска, рейс в столицу Камчатки планируется на 17:00 (9:00 мск).Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнила, что перелет выполняла авиакомпания "Аврора", на борту находились 112 пассажиров и семь членов экипажа. Возгорание удалось потушить силами экипажа, посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно. Прокуратура проводит проверку.Накануне вечером на борту самолета "Уральских авиалиний", который готовился к вылету из московского аэропорта Домодедово в Калининград, у пассажира загорелся пауэрбанк. Огонь быстро локализовали, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
https://ria.ru/20221227/samolet-1841748184.html
южно-сахалинск
хабаровск
петропавловск-камчатский
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происшествия, южно-сахалинск, хабаровск, петропавловск-камчатский
Происшествия, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский
08:42 30.12.2022 (обновлено: 11:05 30.12.2022)
 
Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске

Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося устройства у пассажира

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 дек — РИА Новости. Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за возгорания на борту, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра.
"Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала, где они ожидают в настоящее время вылета в пункт назначения", — сказала собеседница агентства.
По информации справочной аэропорта Южно-Сахалинска, рейс в столицу Камчатки планируется на 17:00 (9:00 мск).
Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнила, что перелет выполняла авиакомпания "Аврора", на борту находились 112 пассажиров и семь членов экипажа. Возгорание удалось потушить силами экипажа, посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно. Прокуратура проводит проверку.
Накануне вечером на борту самолета "Уральских авиалиний", который готовился к вылету из московского аэропорта Домодедово в Калининград, у пассажира загорелся пауэрбанк. Огонь быстро локализовали, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскХабаровскПетропавловск-Камчатский
 
 
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