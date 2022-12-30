https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html

Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске

Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 30.12.2022

Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске

Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за возгорания на борту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:42

2022-12-30T08:42

2022-12-30T11:05

происшествия

южно-сахалинск

хабаровск

петропавловск-камчатский

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 дек — РИА Новости. Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за возгорания на борту, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра. "Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала, где они ожидают в настоящее время вылета в пункт назначения", — сказала собеседница агентства. По информации справочной аэропорта Южно-Сахалинска, рейс в столицу Камчатки планируется на 17:00 (9:00 мск).Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнила, что перелет выполняла авиакомпания "Аврора", на борту находились 112 пассажиров и семь членов экипажа. Возгорание удалось потушить силами экипажа, посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно. Прокуратура проводит проверку.Накануне вечером на борту самолета "Уральских авиалиний", который готовился к вылету из московского аэропорта Домодедово в Калининград, у пассажира загорелся пауэрбанк. Огонь быстро локализовали, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

https://ria.ru/20221227/samolet-1841748184.html

южно-сахалинск

хабаровск

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, южно-сахалинск, хабаровск, петропавловск-камчатский