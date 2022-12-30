https://ria.ru/20221230/reabilitatsiya-1842521694.html

Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов

Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября следующего года создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:08

2022-12-30T17:08

2022-12-30T17:14

здоровье - общество

владимир путин

михаил мишустин

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября следующего года создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий, говорится в опубликованном перечне поручений. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Правительству совместно с правительством Донецкой народной республики создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Срок - 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20221230/zanyatost-1842518844.html

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, михаил мишустин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия