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Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов
Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября следующего года создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:08
2022-12-30T17:14
здоровье - общество
владимир путин
михаил мишустин
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября следующего года создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий, говорится в опубликованном перечне поручений. Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре. "Правительству совместно с правительством Донецкой народной республики создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Срок - 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.
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здоровье - общество, владимир путин, михаил мишустин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
17:08 30.12.2022 (обновлено: 17:14 30.12.2022)
 
Путин поручил создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов

Путин поручил до 15 ноября создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкМужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Мужчина в инвалидном кресле в московском Центре медико-социальной реабилитации инвалидов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября следующего года создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий, говорится в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в декабре.
"Правительству совместно с правительством Донецкой народной республики создать в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Срок - 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 16:57
Путин поручил создать нормативную базу для новых видов занятости инвалидов
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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