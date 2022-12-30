https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html

Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания

Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания - РИА Новости, 30.12.2022

Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания

Два стратегических бомбардировщика Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию, сообщили в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:58

2022-12-30T11:58

2022-12-30T11:59

безопасность

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-160м

ростех

пао "туполев"

россия

сергей чемезов

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию, сообщили в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В ОАК уточнили, что речь идёт о первом самолёте, который был серийно изготовлен по программе воспроизводства Ту-160М, и строевой машине, прошедшей глубокую модернизацию. "На лётные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО "Туполев". На лётно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После чего самолёты будут переданы в эксплуатирующую организацию", - говорится в сообщении. Как заявил гендиректор Ростеха (включает в себя ОАК), слова которого приводит пресс-служба авиастроительной корпорации, обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы. На итоговой коллегии Минобороны РФ 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году "авиационные стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М". В следующем году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением. Как сообщили 19 декабря в ОАК, в декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". В марте занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Борисов сообщил, что авиационный завод Туполева в Казани построит в этом году один Ту-160 и один Ту-160М. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.

https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

https://ria.ru/20221031/tu160-1828005955.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-160м, ростех, пао "туполев", россия, сергей чемезов