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Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания - РИА Новости, 30.12.2022
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Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания
Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания - РИА Новости, 30.12.2022
Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания
Два стратегических бомбардировщика Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию, сообщили в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:58
2022-12-30T11:59
безопасность
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-160м
ростех
пао "туполев"
россия
сергей чемезов
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию, сообщили в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В ОАК уточнили, что речь идёт о первом самолёте, который был серийно изготовлен по программе воспроизводства Ту-160М, и строевой машине, прошедшей глубокую модернизацию. "На лётные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО "Туполев". На лётно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После чего самолёты будут переданы в эксплуатирующую организацию", - говорится в сообщении. Как заявил гендиректор Ростеха (включает в себя ОАК), слова которого приводит пресс-служба авиастроительной корпорации, обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы. На итоговой коллегии Минобороны РФ 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году "авиационные стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М". В следующем году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением. Как сообщили 19 декабря в ОАК, в декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". В марте занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Борисов сообщил, что авиационный завод Туполева в Казани построит в этом году один Ту-160 и один Ту-160М. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html
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безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-160м, ростех, пао "туполев", россия, сергей чемезов
Безопасность, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-160М, Ростех, ПАО "Туполев", Россия, Сергей Чемезов
11:58 30.12.2022 (обновлено: 11:59 30.12.2022)
 
Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания

Глава Ростеха Чемезов: два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания

© AP Photo / Misha JaparidzeВоеннослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь" на аэродроме Энгельс
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 Белый лебедь на аэродроме Энгельс - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Misha Japaridze
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Белый лебедь" на аэродроме Энгельс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию, сообщили в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В ОАК уточнили, что речь идёт о первом самолёте, который был серийно изготовлен по программе воспроизводства Ту-160М, и строевой машине, прошедшей глубокую модернизацию.
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"На лётные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО "Туполев". На лётно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После чего самолёты будут переданы в эксплуатирующую организацию", - говорится в сообщении.
Как заявил гендиректор Ростеха (включает в себя ОАК), слова которого приводит пресс-служба авиастроительной корпорации, обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы.
"Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России, поэтому модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков — наша приоритетная задача <…> В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться", -цитируется в сообщении глава Ростеха Сергей Чемезов.
На итоговой коллегии Минобороны РФ 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году "авиационные стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М". В следующем году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков Ту-160М.
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Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением. Как сообщили 19 декабря в ОАК, в декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев".
В марте занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Борисов сообщил, что авиационный завод Туполева в Казани построит в этом году один Ту-160 и один Ту-160М.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
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БезопасностьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-160МРостехПАО "Туполев"РоссияСергей Чемезов
 
 
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