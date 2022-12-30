https://ria.ru/20221230/raketa-1842535108.html
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу
Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:13
2022-12-30T18:13
2022-12-30T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр вольфович
брестская область
ивановский район
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842253191_546:254:1172:606_1920x0_80_0_0_a99740178e2c32b432c41576730eefe4.jpg
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Вечером в тот же день гостелеканал "Беларусь 1" сообщил, что боевая часть упавшей на территории Брестской области Белоруссии украинской ракеты не была обезврежена на месте, её планировалось вывезти на полигон и уничтожить."Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена", - говорится в сообщении агентства.В пятницу начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии Кирилл Казанцев заявил, что у белорусской стороны по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты на территории республики, не исключается версия о преднамеренной провокации Киева.Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь высказал мнение о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты в воздушное пространство Белоруссии.
https://ria.ru/20221230/raketa-1842465023.html
белоруссия
брестская область
ивановский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842253191_397:0:1205:606_1920x0_80_0_0_f4017d720c6198f6010b2ae5d8a8c8a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр вольфович, брестская область, ивановский район, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Брестская область, Ивановский район, ЗРК С-300
18:13 30.12.2022 (обновлено: 18:16 30.12.2022)
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу
БелТА: боевую часть сбитой над Белоруссией украинской ракеты уничтожили в пятницу