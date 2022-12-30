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СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/raketa-1842535108.html
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу
Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:13
2022-12-30T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр вольфович
брестская область
ивановский район
зрк с-300
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Вечером в тот же день гостелеканал "Беларусь 1" сообщил, что боевая часть упавшей на территории Брестской области Белоруссии украинской ракеты не была обезврежена на месте, её планировалось вывезти на полигон и уничтожить."Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена", - говорится в сообщении агентства.В пятницу начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии Кирилл Казанцев заявил, что у белорусской стороны по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты на территории республики, не исключается версия о преднамеренной провокации Киева.Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь высказал мнение о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты в воздушное пространство Белоруссии.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, александр вольфович, брестская область, ивановский район, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Брестская область, Ивановский район, ЗРК С-300
18:13 30.12.2022 (обновлено: 18:16 30.12.2022)
 
СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу

БелТА: боевую часть сбитой над Белоруссией украинской ракеты уничтожили в пятницу

© Фото : Белорусский силовик/TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Белорусский силовик/Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта.
В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Вечером в тот же день гостелеканал "Беларусь 1" сообщил, что боевая часть упавшей на территории Брестской области Белоруссии украинской ракеты не была обезврежена на месте, её планировалось вывезти на полигон и уничтожить.
Части украинской ракеты на территории Беларуси
29 декабря, 18:39
МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты
"Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии Кирилл Казанцев заявил, что у белорусской стороны по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты на территории республики, не исключается версия о преднамеренной провокации Киева.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь высказал мнение о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты в воздушное пространство Белоруссии.
Части украинской ракеты на территории Белоруссии
Вчера, 14:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ВольфовичБрестская областьИвановский районЗРК С-300
 
 
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