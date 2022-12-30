https://ria.ru/20221230/raketa-1842535108.html

СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу

СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022

СМИ: боевую часть сбитой над Белоруссией ракеты уничтожили в пятницу

Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:13

2022-12-30T18:13

2022-12-30T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

александр вольфович

брестская область

ивановский район

зрк с-300

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Боевая часть сбитой накануне над Белоруссией украинской ракеты была уничтожена в пятницу, сообщает агентство Белта.В четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Вечером в тот же день гостелеканал "Беларусь 1" сообщил, что боевая часть упавшей на территории Брестской области Белоруссии украинской ракеты не была обезврежена на месте, её планировалось вывезти на полигон и уничтожить."Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена", - говорится в сообщении агентства.В пятницу начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии Кирилл Казанцев заявил, что у белорусской стороны по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты на территории республики, не исключается версия о преднамеренной провокации Киева.Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь высказал мнение о низкой вероятности случайного попадания украинской ракеты в воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20221230/raketa-1842465023.html

белоруссия

брестская область

ивановский район

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в мире, белоруссия, александр вольфович, брестская область, ивановский район, зрк с-300