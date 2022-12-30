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В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой

В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой - РИА Новости, 30.12.2022

В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой

У Минска по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты, заявил начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:43

2022-12-30T09:43

2022-12-30T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

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зрк с-300

украина

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. У Минска по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты, заявил начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев."Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины", — сказал он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства. В целом, отметил Казанцев, во время инцидента белорусские расчеты ПВО отработали штатно. Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и министерства обороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-30T09:43 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, зрк с-300, украина, министерство обороны белоруссии, видео