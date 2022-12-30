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В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой
В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой - РИА Новости, 30.12.2022
В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой
У Минска по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты, заявил начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:43
2022-12-30T09:43
2022-12-30T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
вооруженные силы украины
зрк с-300
украина
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. У Минска по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты, заявил начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев."Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины", — сказал он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства. В целом, отметил Казанцев, во время инцидента белорусские расчеты ПВО отработали штатно. Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и министерства обороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
2022-12-30T09:43
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, зрк с-300, украина, министерство обороны белоруссии, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Украина, Министерство обороны Белоруссии
09:43 30.12.2022 (обновлено: 11:26 30.12.2022)
В Белоруссии рассматривают две версии инцидента с украинской ракетой
Минобороны Белоруссии: инцидент с украинской ракетой С-300 мог быть провокацией Киева
МИНСК, 30 дек — РИА Новости.
У Минска по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты, заявил
начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев.
"Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины", — сказал он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
В целом, отметил Казанцев, во время инцидента белорусские расчеты ПВО отработали штатно.
Накануне утром на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области нашли обломки, которые оказались зенитной ракетой С-300, выпущенной с территории Украины. Позже в белорусском Минобороны заявили, что ракету сбили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших нет.
О произошедшем немедленно доложили президенту Александру Лукашенко. По его поручению расследованием занялась группа специалистов из Следственного комитета и министерства обороны, ей предстоит установить причины падения ракеты.