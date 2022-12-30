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Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства - РИА Новости, 30.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221230/pushkinskiy-1842443257.html
Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства
Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства - РИА Новости, 30.12.2022
Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства
В Пушкинском музее обновили экспозиции залов 17 и 23, посвященные итальянскому и французскому искусству, сообщает пресс-служба ГМИИ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:32
2022-12-30T13:32
культура
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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живопись
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Пушкинском музее обновили экспозиции залов 17 и 23, посвященные итальянскому и французскому искусству, сообщает пресс-служба ГМИИ. "Эти залы будут доступны для посещения с начала января по март 2023 года по входному билету в музей", — уточняется в сообщении. Новая экспозиция зала 17 получила название "Италия XVII-XVIII веков. Эпоха барокко". Здесь представлены полотна Джованни Паоло Панинни, Алессандро Маньяско, Антонио Франческо Перуццини, а также все шесть композиций Бернардо Беллотто. "Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из этой серии выполнены Беллотто в период работы в Дрездене (между 1747 и 1755 годом) по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — рассказали в музее. Экспозиция 23 зала теперь называется "Франция XVII — начала XIX века. Нравы и вкусы". Она отражает тему повседневной и общественной жизни человека. Тут бытовая живопись, портрет, натюрморт и пейзаж. В числе экспонатов работы Александра Франсуа Депорта, Юбера Робера, Клода Жозефа Верне, Этьена Обри, Никола Ланкре, Жан-Батиста Удри и Никола Бернара Леписье. "В обновленном виде, после ремонта, посетители музея увидят и экспозицию зала 29 ("Скульптура Микеланджело") со слепками с прославленных шедевров одного из величайших итальянских мастеров эпохи Возрождения, заказанными еще Иваном Владимировичем Цветаевым", — добавили в ГМИИ.
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новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство, куда сходить , живопись, дрезден
Культура, Новости культуры, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Искусство, куда сходить , Живопись, Дрезден
13:32 30.12.2022
 
Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства

Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства в залах 17 и 23

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаОбновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
Обновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Пушкинском музее обновили экспозиции залов 17 и 23, посвященные итальянскому и французскому искусству, сообщает пресс-служба ГМИИ.
"Эти залы будут доступны для посещения с начала января по март 2023 года по входному билету в музей", — уточняется в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаОбновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
Обновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
Обновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
Новая экспозиция зала 17 получила название "Италия XVII-XVIII веков. Эпоха барокко". Здесь представлены полотна Джованни Паоло Панинни, Алессандро Маньяско, Антонио Франческо Перуццини, а также все шесть композиций Бернардо Беллотто.
"Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из этой серии выполнены Беллотто в период работы в Дрездене (между 1747 и 1755 годом) по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — рассказали в музее.
Экспозиция 23 зала теперь называется "Франция XVII — начала XIX века. Нравы и вкусы". Она отражает тему повседневной и общественной жизни человека. Тут бытовая живопись, портрет, натюрморт и пейзаж. В числе экспонатов работы Александра Франсуа Депорта, Юбера Робера, Клода Жозефа Верне, Этьена Обри, Никола Ланкре, Жан-Батиста Удри и Никола Бернара Леписье.
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаОбновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
Обновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
Обновленные экспозиции залов, посвященных итальянскому и французскому искусству в ГМИИ им. Пушкина
"В обновленном виде, после ремонта, посетители музея увидят и экспозицию зала 29 ("Скульптура Микеланджело") со слепками с прославленных шедевров одного из величайших итальянских мастеров эпохи Возрождения, заказанными еще Иваном Владимировичем Цветаевым", — добавили в ГМИИ.
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КультураНовости культурыГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаИскусствокуда сходитьЖивописьДрезден
 
 
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