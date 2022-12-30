https://ria.ru/20221230/pushkinskiy-1842443257.html

Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства

Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства - РИА Новости, 30.12.2022

Пушкинский музей обновил экспозицию французского и итальянского искусства

В Пушкинском музее обновили экспозиции залов 17 и 23, посвященные итальянскому и французскому искусству, сообщает пресс-служба ГМИИ. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:32

2022-12-30T13:32

2022-12-30T13:32

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Пушкинском музее обновили экспозиции залов 17 и 23, посвященные итальянскому и французскому искусству, сообщает пресс-служба ГМИИ. "Эти залы будут доступны для посещения с начала января по март 2023 года по входному билету в музей", — уточняется в сообщении. Новая экспозиция зала 17 получила название "Италия XVII-XVIII веков. Эпоха барокко". Здесь представлены полотна Джованни Паоло Панинни, Алессандро Маньяско, Антонио Франческо Перуццини, а также все шесть композиций Бернардо Беллотто. "Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из этой серии выполнены Беллотто в период работы в Дрездене (между 1747 и 1755 годом) по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — рассказали в музее. Экспозиция 23 зала теперь называется "Франция XVII — начала XIX века. Нравы и вкусы". Она отражает тему повседневной и общественной жизни человека. Тут бытовая живопись, портрет, натюрморт и пейзаж. В числе экспонатов работы Александра Франсуа Депорта, Юбера Робера, Клода Жозефа Верне, Этьена Обри, Никола Ланкре, Жан-Батиста Удри и Никола Бернара Леписье. "В обновленном виде, после ремонта, посетители музея увидят и экспозицию зала 29 ("Скульптура Микеланджело") со слепками с прославленных шедевров одного из величайших итальянских мастеров эпохи Возрождения, заказанными еще Иваном Владимировичем Цветаевым", — добавили в ГМИИ.

https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, искусство, куда сходить , живопись, дрезден