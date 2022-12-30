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В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек - РИА Новости, 30.12.2022
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В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек
В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек - РИА Новости, 30.12.2022
В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек
Полицейские задержали 15 человек в Краснодаре по подозрению в организации криминальной группы, участники которой вовлекали женщин в занятие проституцией,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:36
2022-12-30T15:36
происшествия
россия
краснодар
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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Полицейские задержали 15 человек в Краснодаре по подозрению в организации криминальной группы, участники которой вовлекали женщин в занятие проституцией, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. "Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, которые, согласно отведенным ролям, вовлекали лиц женского пола в занятие проституцией с применением насилия", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, 51-летний подозреваемый – это директор ночного клуба в Краснодаре. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 240 (Вовлечение в занятие проституцией), 241 (Организация занятия проституцией) и 210 (Организация преступной организации или участие в ней) УК РФ.
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
15:36 30.12.2022
 
В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек

В Краснодаре полицейские задержали 15 человек по обвинению в организации проституции

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Полицейские задержали 15 человек в Краснодаре по подозрению в организации криминальной группы, участники которой вовлекали женщин в занятие проституцией, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, которые, согласно отведенным ролям, вовлекали лиц женского пола в занятие проституцией с применением насилия", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, 51-летний подозреваемый – это директор ночного клуба в Краснодаре.
Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 240 (Вовлечение в занятие проституцией), 241 (Организация занятия проституцией) и 210 (Организация преступной организации или участие в ней) УК РФ.
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