https://ria.ru/20221230/prostitutsiya-1842493191.html

В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек

В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек - РИА Новости, 30.12.2022

В Краснодаре по обвинению в организации проституции задержали 15 человек

Полицейские задержали 15 человек в Краснодаре по подозрению в организации криминальной группы, участники которой вовлекали женщин в занятие проституцией,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:36

2022-12-30T15:36

2022-12-30T15:36

происшествия

россия

краснодар

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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Полицейские задержали 15 человек в Краснодаре по подозрению в организации криминальной группы, участники которой вовлекали женщин в занятие проституцией, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. "Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, которые, согласно отведенным ролям, вовлекали лиц женского пола в занятие проституцией с применением насилия", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, 51-летний подозреваемый – это директор ночного клуба в Краснодаре. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 240 (Вовлечение в занятие проституцией), 241 (Организация занятия проституцией) и 210 (Организация преступной организации или участие в ней) УК РФ.

https://ria.ru/20221215/arest-1838847520.html

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происшествия, россия, краснодар