https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции - РИА Новости, 30.12.2022
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:04
2022-12-30T14:04
2022-12-30T14:04
владимир путин
турция
россия
аэс "аккую"
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих долгосрочную энергобезопасность, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля. "Владимир Путин констатировал, что в уходящем году удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - говорится в поздравлении. Также российский лидер акцентировал внимание на том, что взаимовыгодные связи между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку. Путин убежден, что, действуя сообща, странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
https://ria.ru/20221229/peregovory-1842102047.html
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владимир путин, турция, россия, аэс "аккую"
Владимир Путин, Турция, Россия, АЭС "Аккую"
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
Путин в поздравлении Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов