https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html

Путин отметил успех совместных проектов России и Турции

Путин отметил успех совместных проектов России и Турции - РИА Новости, 30.12.2022

Путин отметил успех совместных проектов России и Турции

Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:04

2022-12-30T14:04

2022-12-30T14:04

владимир путин

турция

россия

аэс "аккую"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих долгосрочную энергобезопасность, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля. "Владимир Путин констатировал, что в уходящем году удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - говорится в поздравлении. Также российский лидер акцентировал внимание на том, что взаимовыгодные связи между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку. Путин убежден, что, действуя сообща, странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте.

https://ria.ru/20221229/peregovory-1842102047.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, турция, россия, аэс "аккую"