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Путин отметил успех совместных проектов России и Турции - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции - РИА Новости, 30.12.2022
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:04
2022-12-30T14:04
владимир путин
турция
россия
аэс "аккую"
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих долгосрочную энергобезопасность, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля. "Владимир Путин констатировал, что в уходящем году удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - говорится в поздравлении. Также российский лидер акцентировал внимание на том, что взаимовыгодные связи между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку. Путин убежден, что, действуя сообща, странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
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владимир путин, турция, россия, аэс "аккую"
Владимир Путин, Турция, Россия, АЭС "Аккую"
14:04 30.12.2022
 
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции

Путин в поздравлении Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении турецкому коллеге Тайипу Эрдогану с наступающим Новым годом отметил успех совместных проектов, обеспечивающих долгосрочную энергобезопасность, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Владимир Путин констатировал, что в уходящем году удалось существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, призванные обеспечить долгосрочную региональную энергетическую безопасность: возведение атомной электростанции "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба", - говорится в поздравлении.
Также российский лидер акцентировал внимание на том, что взаимовыгодные связи между Россией и Турцией развиваются весьма динамично, невзирая на сложную международную обстановку.
Путин убежден, что, действуя сообща, странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 09:43
Чавушоглу сообщил, что планирует переговоры с Лавровым
 
Владимир ПутинТурцияРоссияАЭС "Аккую"
 
 
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