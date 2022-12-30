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В Кронштадте произошел пожар на судне - РИА Новости, 30.12.2022
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В Кронштадте произошел пожар на судне
В Кронштадте произошел пожар на судне - РИА Новости, 30.12.2022
В Кронштадте произошел пожар на судне
Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:24
2022-12-30T17:24
происшествия
кронштадт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА Новости на заводе. "По предварительным данным, пожар произошел на неиспользуемом судне. Оно находится не у нас", - сказал собеседник агентства. Комментарием властей Кронштадтского района РИА Новости не располагает. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Кронштадте произошел пожар на нефтяном танкере "Арктика". По данным СМИ, возгорание возникло в каютах.
https://ria.ru/20221230/poezd-1842401403.html
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происшествия, кронштадт, россия
Происшествия, Кронштадт, Россия
17:24 30.12.2022
 
В Кронштадте произошел пожар на судне

В Кронштадте произошел пожар, предварительно, на неиспользуемом судне

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА Новости на заводе.
"По предварительным данным, пожар произошел на неиспользуемом судне. Оно находится не у нас", - сказал собеседник агентства.
Комментарием властей Кронштадтского района РИА Новости не располагает.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Кронштадте произошел пожар на нефтяном танкере "Арктика". По данным СМИ, возгорание возникло в каютах.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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