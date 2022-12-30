https://ria.ru/20221230/pozhar-1842524961.html

В Кронштадте произошел пожар на судне

В Кронштадте произошел пожар на судне - РИА Новости, 30.12.2022

В Кронштадте произошел пожар на судне

Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:24

2022-12-30T17:24

2022-12-30T17:24

происшествия

кронштадт

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА Новости на заводе. "По предварительным данным, пожар произошел на неиспользуемом судне. Оно находится не у нас", - сказал собеседник агентства. Комментарием властей Кронштадтского района РИА Новости не располагает. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Кронштадте произошел пожар на нефтяном танкере "Арктика". По данным СМИ, возгорание возникло в каютах.

https://ria.ru/20221230/poezd-1842401403.html

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кронштадт, россия