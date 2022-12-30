https://ria.ru/20221230/pozhar-1842524961.html
В Кронштадте произошел пожар на судне
В Кронштадте произошел пожар на судне - РИА Новости, 30.12.2022
В Кронштадте произошел пожар на судне
Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:24
2022-12-30T17:24
2022-12-30T17:24
происшествия
кронштадт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА Новости на заводе. "По предварительным данным, пожар произошел на неиспользуемом судне. Оно находится не у нас", - сказал собеседник агентства. Комментарием властей Кронштадтского района РИА Новости не располагает. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Кронштадте произошел пожар на нефтяном танкере "Арктика". По данным СМИ, возгорание возникло в каютах.
https://ria.ru/20221230/poezd-1842401403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кронштадт, россия
Происшествия, Кронштадт, Россия
В Кронштадте произошел пожар на судне
В Кронштадте произошел пожар, предварительно, на неиспользуемом судне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел, по предварительном данным, на неиспользуемом судне в Кронштадте, оно находится не на территории Кронштадтского морского завода, сообщили РИА Новости на заводе.
"По предварительным данным, пожар произошел на неиспользуемом судне. Оно находится не у нас", - сказал собеседник агентства.
Комментарием властей Кронштадтского района РИА Новости не располагает.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Кронштадте произошел пожар на нефтяном танкере "Арктика". По данным СМИ, возгорание возникло в каютах.