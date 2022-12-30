https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842510436.html
Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом
Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом
Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили российского лидера Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:30
2022-12-30T16:30
2022-12-30T16:30
новый год — 2023
россия
абхазия
южная осетия
владимир путин
аслан бжания
алан гаглоев
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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 30 дек - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили российского лидера Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым, выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сообщают пресс-службы глав республик. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с наступающими Новым 2023 годом и Светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был отмечен последовательным развитием абхазо-российских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, во всех сферах, представляющих жизненно важные интересы наших народов", - говорится в поздравлении Бжании. Он отметил, что народ и руководство Абхазии всецело поддерживают Россию в её стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. "Как союзники и стратегические партнёры, вновь подтверждаем свою готовность к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений. Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и новых побед, а братскому народу Российской Федерации – благополучия и процветания", - уточняется в телеграмме. Президент Гаглоев в своем поздравлении отметил, что уходящий год, отмеченный важными для страны событиями и непростыми испытаниями, особыми историческими вехами и судьбоносными решениями, сплотил россиян и соотечественников, а всенародное сплочение и единство всегда были залогом и предвестником побед и решающих стратегических успехов. "Наступающий 2023 год в Южной Осетии ожидают с верой в Россию и в добрые перемены. Рассчитываем, что в Новом году двусторонние отношения между Южной Осетией и Россией получат динамичное развитие и продолжат укрепляться в духе сотрудничества и интеграции. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять мои самые искренние пожелания крепкого здоровья и новых успехов, а всем жителям Российской Федерации – мира, благополучия и процветания", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842467814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, южная осетия, владимир путин, аслан бжания, алан гаглоев
Новый год — 2023, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Владимир Путин, Аслан Бжания, Алан Гаглоев
Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом
Лидеры Абхазии и Южной Осетии в поздравлениях Путину надеются на развитие сотрудничества
СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 30 дек - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили российского лидера Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым, выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сообщают пресс-службы глав республик.
"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с наступающими Новым 2023 годом и Светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был отмечен последовательным развитием абхазо-российских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, во всех сферах, представляющих жизненно важные интересы наших народов", - говорится в поздравлении Бжании.
Он отметил, что народ и руководство Абхазии всецело поддерживают Россию
в её стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. "Как союзники и стратегические партнёры, вновь подтверждаем свою готовность к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений. Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и новых побед, а братскому народу Российской Федерации – благополучия и процветания", - уточняется в телеграмме.
Президент Гаглоев в своем поздравлении отметил, что уходящий год, отмеченный важными для страны событиями и непростыми испытаниями, особыми историческими вехами и судьбоносными решениями, сплотил россиян и соотечественников, а всенародное сплочение и единство всегда были залогом и предвестником побед и решающих стратегических успехов.
"Наступающий 2023 год в Южной Осетии ожидают с верой в Россию и в добрые перемены. Рассчитываем, что в Новом году двусторонние отношения между Южной Осетией и Россией получат динамичное развитие и продолжат укрепляться в духе сотрудничества и интеграции. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять мои самые искренние пожелания крепкого здоровья и новых успехов, а всем жителям Российской Федерации – мира, благополучия и процветания", - говорится в тексте.