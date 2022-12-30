https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842510436.html

Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом

Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022

Лидеры Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина и россиян с Новым годом

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили российского лидера Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:30

2022-12-30T16:30

2022-12-30T16:30

новый год — 2023

россия

абхазия

южная осетия

владимир путин

аслан бжания

алан гаглоев

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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 30 дек - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили российского лидера Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым, выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений, сообщают пресс-службы глав республик. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с наступающими Новым 2023 годом и Светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был отмечен последовательным развитием абхазо-российских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, во всех сферах, представляющих жизненно важные интересы наших народов", - говорится в поздравлении Бжании. Он отметил, что народ и руководство Абхазии всецело поддерживают Россию в её стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. "Как союзники и стратегические партнёры, вновь подтверждаем свою готовность к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений. Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и новых побед, а братскому народу Российской Федерации – благополучия и процветания", - уточняется в телеграмме. Президент Гаглоев в своем поздравлении отметил, что уходящий год, отмеченный важными для страны событиями и непростыми испытаниями, особыми историческими вехами и судьбоносными решениями, сплотил россиян и соотечественников, а всенародное сплочение и единство всегда были залогом и предвестником побед и решающих стратегических успехов. "Наступающий 2023 год в Южной Осетии ожидают с верой в Россию и в добрые перемены. Рассчитываем, что в Новом году двусторонние отношения между Южной Осетией и Россией получат динамичное развитие и продолжат укрепляться в духе сотрудничества и интеграции. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять мои самые искренние пожелания крепкого здоровья и новых успехов, а всем жителям Российской Федерации – мира, благополучия и процветания", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842467814.html

https://ria.ru/20221230/razgovor-1842463953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абхазия, южная осетия, владимир путин, аслан бжания, алан гаглоев