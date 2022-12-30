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Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками
Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу отметил, что двусторонние отношения находятся на подъеме, и он... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:10
2022-12-30T14:10
куба
россия
рауль кастро
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу отметил, что двусторонние отношения находятся на подъеме, и он уверен в реализации совместных проектов, сообщается на сайте Кремля."В поздравительных телеграммах на имя президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро по случаю национального праздника республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Владимир Путин отметил, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, что в полной мере подтвердил недавний визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москву", - говорится в сообщении.Кроме того, президент России выразил убежденность в том, что реализация договоренностей будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и других областях."Также российский лидер дал высокую оценку личному вкладу Рауля Кастро в построение отношений стратегического партнёрства между Россией и Кубой и пожелал ему доброго здоровья, душевной бодрости, счастья и долголетия", - добавляется в сообщении.
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куба, россия, рауль кастро, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, в мире
Куба, Россия, Рауль Кастро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, В мире
14:10 30.12.2022
 
Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками

Путин в поздравлении президенту Кубы отметил подъем двусторонних отношений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу отметил, что двусторонние отношения находятся на подъеме, и он уверен в реализации совместных проектов, сообщается на сайте Кремля.
"В поздравительных телеграммах на имя президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро по случаю национального праздника республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Владимир Путин отметил, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, что в полной мере подтвердил недавний визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москву", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент России выразил убежденность в том, что реализация договоренностей будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и других областях.
"Также российский лидер дал высокую оценку личному вкладу Рауля Кастро в построение отношений стратегического партнёрства между Россией и Кубой и пожелал ему доброго здоровья, душевной бодрости, счастья и долголетия", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 13:55
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
 
КубаРоссияРауль КастроМигель Диас-Канель БермудесВладимир ПутинВ мире
 
 
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