https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842467814.html

Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками

Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу отметил, что двусторонние отношения находятся на подъеме, и он... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:10

2022-12-30T14:10

2022-12-30T14:10

куба

россия

рауль кастро

мигель диас-канель бермудес

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу отметил, что двусторонние отношения находятся на подъеме, и он уверен в реализации совместных проектов, сообщается на сайте Кремля."В поздравительных телеграммах на имя президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро по случаю национального праздника республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Владимир Путин отметил, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, что в полной мере подтвердил недавний визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москву", - говорится в сообщении.Кроме того, президент России выразил убежденность в том, что реализация договоренностей будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и других областях."Также российский лидер дал высокую оценку личному вкладу Рауля Кастро в построение отношений стратегического партнёрства между Россией и Кубой и пожелал ему доброго здоровья, душевной бодрости, счастья и долголетия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842462929.html

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Екатерина Зайцева

куба, россия, рауль кастро, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, в мире