Путин поздравил президента Кубы и Рауля Кастро с праздниками
Путин в поздравлении президенту Кубы отметил подъем двусторонних отношений
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу отметил, что двусторонние отношения находятся на подъеме, и он уверен в реализации совместных проектов, сообщается на сайте Кремля.
"В поздравительных телеграммах на имя президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и генерала армии Рауля Кастро по случаю национального праздника республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года Владимир Путин отметил, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, что в полной мере подтвердил недавний визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москву", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент России выразил убежденность в том, что реализация договоренностей будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и других областях.
"Также российский лидер дал высокую оценку личному вкладу Рауля Кастро в построение отношений стратегического партнёрства между Россией и Кубой и пожелал ему доброго здоровья, душевной бодрости, счастья и долголетия", - добавляется в сообщении.