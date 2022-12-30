https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842462929.html
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2022
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:55
2022-12-30T13:55
2022-12-30T14:04
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять лидеров недружественных России стран.
https://ria.ru/20221226/pozdravleniya-1841341577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, новый год
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Новый год
13:55 30.12.2022 (обновлено: 14:04 30.12.2022)
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Песков заявил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран