https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842462929.html

Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2022

Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:55

2022-12-30T13:55

2022-12-30T14:04

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять лидеров недружественных России стран.

https://ria.ru/20221226/pozdravleniya-1841341577.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, новый год