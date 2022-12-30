Рейтинг@Mail.ru
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842462929.html
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2022
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:55
2022-12-30T14:04
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять лидеров недружественных России стран.
https://ria.ru/20221226/pozdravleniya-1841341577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_20:0:2457:1828_1920x0_80_0_0_9005b4f40d7851f6f23be095fbd99bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, новый год
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Новый год
13:55 30.12.2022 (обновлено: 14:04 30.12.2022)
 
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Песков заявил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять лидеров недружественных России стран.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 12:17
России и США не до новогодних поздравлений, заявил Песков
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала