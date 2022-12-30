https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842461477.html

Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом

Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022

Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди, отметив особо привилегированное... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:47

2022-12-30T13:47

2022-12-30T13:59

в мире

индия

владимир путин

нарендра моди

новый год — 2023

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди, отметив особо привилегированное стратегическое партнерство двух стран, сообщается на сайте Кремля."В посланиях, адресованных президенту Республики Индии Драупади Мурму и премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди, президент России подчеркнул, что в уходящем году отмечалось 75-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами, и, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, страны продолжают всемерно развивать особо привилегированное стратегическое партнёрство, реализовывать крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, военно-технической и других сферах, координировать усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.Глава страны убежден, что "председательство Индии в ШОС и "Группе двадцати" откроет новые возможности для наращивания многопланового российско-индийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности в Азии и во всем мире".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, владимир путин, нарендра моди