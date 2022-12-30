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Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
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Новый год — 2023
https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842461477.html
Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом
Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди, отметив особо привилегированное... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:47
2022-12-30T13:59
в мире
индия
владимир путин
нарендра моди
новый год — 2023
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди, отметив особо привилегированное стратегическое партнерство двух стран, сообщается на сайте Кремля."В посланиях, адресованных президенту Республики Индии Драупади Мурму и премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди, президент России подчеркнул, что в уходящем году отмечалось 75-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами, и, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, страны продолжают всемерно развивать особо привилегированное стратегическое партнёрство, реализовывать крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, военно-технической и других сферах, координировать усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.Глава страны убежден, что "председательство Индии в ШОС и "Группе двадцати" откроет новые возможности для наращивания многопланового российско-индийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности в Азии и во всем мире".
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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Новый год — 2023
13:47 30.12.2022 (обновлено: 13:59 30.12.2022)
 
Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом

Путин поздравил премьера и президента Индии с Новым годом, отметил партнерство двух стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди, отметив особо привилегированное стратегическое партнерство двух стран, сообщается на сайте Кремля.
"В посланиях, адресованных президенту Республики Индии Драупади Мурму и премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди, президент России подчеркнул, что в уходящем году отмечалось 75-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами, и, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, страны продолжают всемерно развивать особо привилегированное стратегическое партнёрство, реализовывать крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической, военно-технической и других сферах, координировать усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении.
Глава страны убежден, что "председательство Индии в ШОС и "Группе двадцати" откроет новые возможности для наращивания многопланового российско-индийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности в Азии и во всем мире".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 13:55Новый год — 2023
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