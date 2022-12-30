https://ria.ru/20221230/posobie-1842541801.html

Россияне подали 230 тысяч заявлений на единое пособие через "Госуслуги"

Россияне подали 230 тысяч заявлений на единое пособие через "Госуслуги" - РИА Новости, 30.12.2022

Россияне подали 230 тысяч заявлений на единое пособие через "Госуслуги"

Более 230 тысяч заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин поданы за два дня через портал Госуслуги, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:51

2022-12-30T18:51

2022-12-30T18:58

общество

антон котяков

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 230 тысяч заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин поданы за два дня через портал Госуслуги, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. С 1 января 2023 года для того, чтобы оформить выплаты на всех детей в семье, достаточно будет всего одного электронного заявления. Планируется, что в 2023 году пособие охватит 10 миллионов получателей. На эти цели в федеральном и региональном бюджете предусмотрено 1,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, антон котяков, госуслуги