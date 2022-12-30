18:51 30.12.2022 (обновлено: 18:58 30.12.2022)
Россияне подали 230 тысяч заявлений на единое пособие через "Госуслуги"
Минтруд: россияне подали 230 тысяч заявлений на единое пособие через портал "Госуслуг"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 230 тысяч заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин поданы за два дня через портал Госуслуги, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"За два дня через портал Госуслуги поступили более 230 тысяч обращений за единым пособием. Уже в новогодние праздники, когда закон о едином пособии официально вступит в силу, сотрудники Социального фонда начнут рассмотрения заявлений. Первые выплаты семьи начнут получать уже в середине января 2023 года", - отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе.
Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. С 1 января 2023 года для того, чтобы оформить выплаты на всех детей в семье, достаточно будет всего одного электронного заявления.
Планируется, что в 2023 году пособие охватит 10 миллионов получателей. На эти цели в федеральном и региональном бюджете предусмотрено 1,7 триллиона рублей.
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