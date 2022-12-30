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Британцы ждут больше месяца, чтобы похоронить родных, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
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Британцы ждут больше месяца, чтобы похоронить родных, пишут СМИ
Британцы ждут больше месяца, чтобы похоронить родных, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Британцы ждут больше месяца, чтобы похоронить родных, пишут СМИ
Жители некоторых частей Великобритании из-за задержек вскрытий в связи с нехваткой патологоанатомов вынуждены ждать больше месяца, чтобы похоронить родных,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:02
2022-12-30T12:02
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ливерпуль
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жители некоторых частей Великобритании из-за задержек вскрытий в связи с нехваткой патологоанатомов вынуждены ждать больше месяца, чтобы похоронить родных, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается в сообщении, в 2022 году в Британии было зарегистрировано более 540 тысяч смертей, что на 8% больше по сравнению со средним показателем за пять лет до пандемии. Из-за роста смертности британские патологоанатомы с трудом справляются с высоким спросом на проведение вскрытий: в некоторых регионах Британии родственникам умерших приходится ждать в течение двух недель решения о том, нужно ли проводить вскрытие, поэтому часто проходит больше месяца до похорон. "Нам пришлось начать использовать грим, чтобы придать умершим людям презентабельный вид, потому что из-за задержки (выдачи тела с умершим) происходят видимые изменения", - цитирует телеканал слова директора похоронной службы в Ливерпуле и бывшего президента Национальной ассоциации директоров похоронных служб Дэвида Баррингтона. Задержки в проведении вскрытия, как отмечает телеканал, также связаны с последствиями пандемии коронавируса: в настоящий момент британские патологоанатомы больше сосредоточены на раковой диагностике пациентов, которым не был вовремя поставлен диагноз из-за пандемии.
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в мире, великобритания, ливерпуль
В мире, Великобритания, Ливерпуль
12:02 30.12.2022
 
Британцы ждут больше месяца, чтобы похоронить родных, пишут СМИ

Sky News: британцы из-за нехватки специалистов ждут больше месяца, чтобы похоронить родных

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жители некоторых частей Великобритании из-за задержек вскрытий в связи с нехваткой патологоанатомов вынуждены ждать больше месяца, чтобы похоронить родных, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается в сообщении, в 2022 году в Британии было зарегистрировано более 540 тысяч смертей, что на 8% больше по сравнению со средним показателем за пять лет до пандемии. Из-за роста смертности британские патологоанатомы с трудом справляются с высоким спросом на проведение вскрытий: в некоторых регионах Британии родственникам умерших приходится ждать в течение двух недель решения о том, нужно ли проводить вскрытие, поэтому часто проходит больше месяца до похорон.
"Нам пришлось начать использовать грим, чтобы придать умершим людям презентабельный вид, потому что из-за задержки (выдачи тела с умершим) происходят видимые изменения", - цитирует телеканал слова директора похоронной службы в Ливерпуле и бывшего президента Национальной ассоциации директоров похоронных служб Дэвида Баррингтона.
Задержки в проведении вскрытия, как отмечает телеканал, также связаны с последствиями пандемии коронавируса: в настоящий момент британские патологоанатомы больше сосредоточены на раковой диагностике пациентов, которым не был вовремя поставлен диагноз из-за пандемии.
Письмо - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 16:53
Приемная врача в Британии отправила пациентам ложные диагнозы к Рождеству
 
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