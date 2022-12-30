https://ria.ru/20221230/pokhmele-1842441092.html

Врач рассказала, как избежать похмелья после новогоднего стола

Врач рассказала, как избежать похмелья после новогоднего стола - РИА Новости, 30.12.2022

Врач рассказала, как избежать похмелья после новогоднего стола

Чтобы избежать похмелья, не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, можно также за пару часов до застолья выпить 4-5 таблеток активированного угля,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:29

2022-12-30T12:29

2022-12-30T12:29

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Чтобы избежать похмелья, не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, можно также за пару часов до застолья выпить 4-5 таблеток активированного угля, заявила директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко. "Не употребляйте алкоголь на голодный желудок, за несколько часов до приема спиртного необходимо поесть. Можно за пару часов до застолья выпить 4-5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем еще 1-2 таблетки, измельченные в порошок. Активированный уголь абсорбирует часть спирта и сивушных масел", - сказала Клименко журналистам. Она уточнила, что за 40 минут до начала праздничной вечеринки можно принять одну таблетку любого пищеварительного ферментного средства, это поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикационной алкогольной нагрузки. Кроме того, на новогоднем столе должна присутствовать чистая негазированная вода, так как ее прием снижает степень алкогольного опьянения, пояснила Клименко. По ее словам, нельзя смешивать алкогольные напитки, так как реакция организма непредсказуема и проявляется индивидуально. Нельзя запивать алкогольными коктейлями продукты, содержащие насыщенные жиры, такие как мясо, сало, масло, икру, так как это увеличивает вероятность развития проблем с желудочно-кишечным трактом, добавила специалист. Она отметила, что во время застолья следует придерживаться грузинской традиции – говорить много длинных тостов, поскольку это увеличивает перерывы между приемами пищи и алкоголя. При этом лучше всего устроить безалкогольный праздник, приготовить домашние морсы, сварить компот или глинтвейн на основе сока, подчеркнула Клименко.

https://ria.ru/20221230/alkogol-1842380597.html

https://ria.ru/20221229/pokhmele-1842011545.html

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Кирилл Волков

общество, татьяна клименко, россия, новый год, здоровье - общество