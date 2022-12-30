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Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/pobeg-1842551019.html
Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения
Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения - РИА Новости, 30.12.2022
Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения
Порядка 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину с момента введения в стране военного положения, сообщили в государственной пограничной службе. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:46
2022-12-30T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Порядка 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину с момента введения в стране военного положения, сообщили в государственной пограничной службе. Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен до 19 февраля 2023 года. "Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах", - говорится в сообщении службы в телеграм-канале. Сколько человек все же покинули страну, не уточняется. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836871890.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
19:46 30.12.2022
 
Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения

Погранслужба: около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Порядка 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину с момента введения в стране военного положения, сообщили в государственной пограничной службе.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен до 19 февраля 2023 года.
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:10Специальная военная операция на Украине
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию
"Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах", - говорится в сообщении службы в телеграм-канале.
Сколько человек все же покинули страну, не уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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