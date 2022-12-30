https://ria.ru/20221230/patriarkh-1842424037.html

Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 30.12.2022

Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:41

2022-12-30T11:41

2022-12-30T11:41

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий кулеба

россия

украина

евросоюз

в мире

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попал патриарх Кирилл. "Хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную (отрасль - ред.) – очень много всего", - сказал Кулеба в интервью украинскому изданию "РБК Украина" на вопрос, какие задания он ставит для себя на 2023 год касаемо санкций против РФ. Агентство Франс Пресс 5 мая передавало о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на это председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки". В итоге патриарх Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в РПЦ за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список. При этом позднее санкции против патриарха Кирилла ввели Канада и Британия. Как заявил Легойда, попытки запугать патриарха Московского и всея Руси бессмысленны, абсурдны и бесперспективны, а санкции в отношении Русской православной церкви могут быть нужны только силам, надеющимся на эскалацию конфликта. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840346435.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839310696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, россия, украина, евросоюз, в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь