Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла
Глава МИД Украины Кулеба хочет, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Кирилла
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попал патриарх Кирилл.
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"Хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную (отрасль - ред.) – очень много всего", - сказал Кулеба в интервью украинскому изданию "РБК Украина" на вопрос, какие задания он ставит для себя на 2023 год касаемо санкций против РФ.
Агентство Франс Пресс 5 мая передавало о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на это председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки". В итоге патриарх Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в РПЦ за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
При этом позднее санкции против патриарха Кирилла ввели Канада и Британия. Как заявил Легойда, попытки запугать патриарха Московского и всея Руси бессмысленны, абсурдны и бесперспективны, а санкции в отношении Русской православной церкви могут быть нужны только силам, надеющимся на эскалацию конфликта.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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