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Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 30.12.2022
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Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла
Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 30.12.2022
Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:41
2022-12-30T11:41
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий кулеба
россия
украина
евросоюз
в мире
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попал патриарх Кирилл. "Хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную (отрасль - ред.) – очень много всего", - сказал Кулеба в интервью украинскому изданию "РБК Украина" на вопрос, какие задания он ставит для себя на 2023 год касаемо санкций против РФ. Агентство Франс Пресс 5 мая передавало о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на это председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки". В итоге патриарх Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в РПЦ за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список. При этом позднее санкции против патриарха Кирилла ввели Канада и Британия. Как заявил Легойда, попытки запугать патриарха Московского и всея Руси бессмысленны, абсурдны и бесперспективны, а санкции в отношении Русской православной церкви могут быть нужны только силам, надеющимся на эскалацию конфликта. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840346435.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839310696.html
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санкции, санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, россия, украина, евросоюз, в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Кулеба, Россия, Украина, Евросоюз, В мире, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
11:41 30.12.2022
 
Глава МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава МИД Украины Кулеба хочет, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Кирилла

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы Запад ввел санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попал патриарх Кирилл.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 18:25
Швейцария расширила антироссийский санкционный список
"Хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную (отрасль - ред.) – очень много всего", - сказал Кулеба в интервью украинскому изданию "РБК Украина" на вопрос, какие задания он ставит для себя на 2023 год касаемо санкций против РФ.
Агентство Франс Пресс 5 мая передавало о предложении ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ на это председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что неизбирательные санкции западных стран не имеют ничего общего со здравым смыслом, а РПЦ не запугать занесением "в какие-то списки". В итоге патриарх Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в РПЦ за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
При этом позднее санкции против патриарха Кирилла ввели Канада и Британия. Как заявил Легойда, попытки запугать патриарха Московского и всея Руси бессмысленны, абсурдны и бесперспективны, а санкции в отношении Русской православной церкви могут быть нужны только силам, надеющимся на эскалацию конфликта.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 21:03
Евросоюз ввел санкции против глав нескольких российских министерств
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий КулебаРоссияУкраинаЕвросоюзВ миреПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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